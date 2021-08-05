https://ria.ru/20210805/ukraina-1744511160.html

Зеленский кидает камень раздора вместо объединения страны, заявила Захарова

Зеленский кидает камень раздора вместо объединения страны, заявила Захарова - РИА Новости, 05.08.2021

Зеленский кидает камень раздора вместо объединения страны, заявила Захарова

Украинский президент Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединять страну и её многонациональный народ, кидает в людей камень раздора, добивая Украину,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:50

2021-08-05T14:50

2021-08-05T14:50

украина

киев

москва

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский вместо того, чтобы объединять страну и её многонациональный народ, кидает в людей камень раздора, добивая Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский заявил, что "большая ошибка" оставаться жить на Донбассе тем, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождение региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто чувствует себя украинцам, оставаться там, так как эта земля "будет деоккупирована в любом случае"."Вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны - русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное своё обещание о мире, президент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания", - написала Захарова в Telegram-канале."За что и как держаться коренным жителям, если киевский режим эту землю продаёт иностранцам?" - задалась вопросом она.Несколько лет украинские власти тащат всю страну в ЕС и НАТО, заметила Захарова. "Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?" - написала она.Киев сам ориентировал граждан Украины "не на наращивание суверенитета, концентрацию внутренней силы, консолидацию и сплочение людей на равных условиях, а на центробежное развитие и приемлемость зависимости", заявила Захарова. "Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?" - продолжила она."Если одним можно говорить "нам в НАТО", то другим можно говорить вообще всё, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО", - считает Захарова.Повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, Зеленский ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины, подчеркнула Захарова. "Членство в ЕС и НАТО означает ровно это", - заявила она.Киев перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма, отметила представитель российского дипведомства. "Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - добавила Захарова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html

https://ria.ru/20210803/krym-1744226767.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html

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украина, киев, москва, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия