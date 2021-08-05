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Туризм
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744458207.html
В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях
В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях - РИА Новости, 05.08.2021
В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях
Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Согласно опубликованным данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95 процента,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:17
2021-08-05T11:17
туризм
отдых
инфляция
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туристы
экономика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Согласно опубликованным данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95 процента, пишет "Турпром".Сильнее всего тенденция отразилась на продуктах, безалкогольных напитках, предметах домашнего обихода и сфере транспорта. Взлетели цены и на отдых в отелях — на рекордные 20,63 процента.По словам заместителя председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Вели Агбаба, на июль пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции.Предполагается, что рост цен повлечет за собой и увеличение стоимости туров для россиян. Изменения могут быть заметны уже в конце этого сезона или в начале следующего — после заключения новых контрактов с туроператорами.
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отдых, инфляция, турция, новости - туризм, туристы, экономика, республиканская народная партия турции, туризм, отдых на море
11:17 05.08.2021
 

В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Pixabay / oleg_mit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Согласно опубликованным данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95 процента, пишет "Турпром".
Сильнее всего тенденция отразилась на продуктах, безалкогольных напитках, предметах домашнего обихода и сфере транспорта. Взлетели цены и на отдых в отелях — на рекордные 20,63 процента.
По словам заместителя председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Вели Агбаба, на июль пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции.
Предполагается, что рост цен повлечет за собой и увеличение стоимости туров для россиян. Изменения могут быть заметны уже в конце этого сезона или в начале следующего — после заключения новых контрактов с туроператорами.
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