https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744458207.html

В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях

В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях - РИА Новости, 05.08.2021

В Турции выросли цены на продукты и проживание в отелях

Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Согласно опубликованным данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95 процента,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:17

2021-08-05T11:17

2021-08-05T11:17

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республиканская народная партия турции

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Согласно опубликованным данным, за год цены в стране в среднем выросли на 18,95 процента, пишет "Турпром".Сильнее всего тенденция отразилась на продуктах, безалкогольных напитках, предметах домашнего обихода и сфере транспорта. Взлетели цены и на отдых в отелях — на рекордные 20,63 процента.По словам заместителя председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Вели Агбаба, на июль пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции.Предполагается, что рост цен повлечет за собой и увеличение стоимости туров для россиян. Изменения могут быть заметны уже в конце этого сезона или в начале следующего — после заключения новых контрактов с туроператорами.

https://ria.ru/20210805/germaniya-1742895742.html

турция

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