https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744446042.html

В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400

В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400 - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400

Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:02

2021-08-05T09:02

2021-08-05T10:02

в мире

анкара

турция

москва

с-400 «триумф»

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - сказал Пилипсон."Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400 Пилипсон пояснил, что "профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества"."Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему", - резюмировал дипломат.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743381888.html

https://ria.ru/20210729/blinken-1743375631.html

https://ria.ru/20210624/s400-1738441900.html

анкара

турция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, анкара, турция, москва, с-400 «триумф», министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, виктория нуланд, мевлют чавушоглу, юрий пилипсон