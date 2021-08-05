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В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400
В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400 - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400
Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:02
2021-08-05T10:02
в мире
анкара
турция
москва
с-400 «триумф»
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - сказал Пилипсон."Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400 Пилипсон пояснил, что "профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества"."Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему", - резюмировал дипломат.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210729/sotrudnichestvo-1743381888.html
https://ria.ru/20210729/blinken-1743375631.html
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анкара
турция
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сша
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в мире, анкара, турция, москва, с-400 «триумф», министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, виктория нуланд, мевлют чавушоглу, юрий пилипсон
09:02 05.08.2021 (обновлено: 10:02 05.08.2021)
 
В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400

Глава департамента МИД Пилипсон: Россия ценит позицию Турции по закупке С-400 вопреки давлению

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - сказал Пилипсон.
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"Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400 Пилипсон пояснил, что "профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества".
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"Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему", - резюмировал дипломат.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреАнкараТурцияМоскваС-400 «Триумф»Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВиктория НуландМевлют ЧавушоглуЮрий Пилипсон
 
 
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