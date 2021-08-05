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Туризм
https://ria.ru/20210805/turizm-1744502496.html
В Самарской области планируют повысить туристическую привлекательность сел
В Самарской области планируют повысить туристическую привлекательность сел - РИА Новости, 05.08.2021
В Самарской области планируют повысить туристическую привлекательность сел
Туристическую привлекательность сел планируется повысить в Самарской области, разработаны несколько проектов по благоустройству знаковых территорий, сообщает... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:09
2021-08-05T14:33
общество
самарская область
дмитрий азаров
новости - туризм
россия
туризм
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Туристическую привлекательность сел планируется повысить в Самарской области, разработаны несколько проектов по благоустройству знаковых территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с краеведами и историками вопросы восстановления и преображения знаковых мест региона и развития туризма. Участие в совещании приняли также руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители научного сообщества, архитекторы, уфологи и блогеры."Долгие годы вопросам развития туристической привлекательности сел не уделялось внимания. Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова идет большая работа по созданию концепции развития территорий – мест, история которых начинается со стародавних времен, овеянных легендами и былинами", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, участники совещания обсудили несколько проектов по благоустройству знаковых территорий в сельских поселениях, среди них – гора Светелка, села Переволоки и Ширяево, Голубое озеро.Так, на совещании была представлена концепция развития села Переволоки, в рамках которой планируется привести в порядок главную улицу села – Советскую. Предполагается создать два визит-центра со смотровыми площадками и башнями, рыбный рынок, фестивальную площадь, благоустроить берег Волги с организацией пляжей и проката лодок. Проектировщики разработали уникальный вид каждого объекта и яркий бренд-бук, по которому можно идентифицировать село Переволоки.По данным пресс-службы, в ходе совещания Азаров предложил установить таблички с названием всех сел на Волге, а также подумать над локальной гастрономией, которая тоже могла бы стать брендом. Кроме того, губернатор выступил с инициативой составить реестр уникальных мест Самарской области, в том числе и забытых, но интересных."Просветительский туризм тоже важен, запрос на него растёт. Давайте нанесем эти места на карту и отдадим в министерство культуры региона, проведем обсуждения с точки зрения истории, наличия легенд и мифов, научных фактов и исследований. Определим самые яркие места и разработаем новые маршруты для посещения туристами. Такого, мне кажется, в истории Самарской губернии не делал еще никто, поэтому предлагаю всем вместе приступить к этой работе", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма. "Я считаю это серьезным достижением команды, которая работает в правительстве региона. Более того, эти успехи достигнуты в короткий срок, и они дают нам основание всерьез задуматься о создании отдельного министерства туризма. Мы понимаем, какой огромный потенциал есть в регионе и еще не реализован", – приводит пресс-служба слова Азарова.
https://ria.ru/20210730/proizvodstvo-1743661549.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, новости - туризм, россия
14:09 05.08.2021 (обновлено: 14:33 05.08.2021)
 
В Самарской области планируют повысить туристическую привлекательность сел

В Самарской области разработали несколько проектов по повышению туристической привлекательности сел

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Туристическую привлекательность сел планируется повысить в Самарской области, разработаны несколько проектов по благоустройству знаковых территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с краеведами и историками вопросы восстановления и преображения знаковых мест региона и развития туризма. Участие в совещании приняли также руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители научного сообщества, архитекторы, уфологи и блогеры.
"Долгие годы вопросам развития туристической привлекательности сел не уделялось внимания. Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова идет большая работа по созданию концепции развития территорий – мест, история которых начинается со стародавних времен, овеянных легендами и былинами", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, участники совещания обсудили несколько проектов по благоустройству знаковых территорий в сельских поселениях, среди них – гора Светелка, села Переволоки и Ширяево, Голубое озеро.
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Так, на совещании была представлена концепция развития села Переволоки, в рамках которой планируется привести в порядок главную улицу села – Советскую. Предполагается создать два визит-центра со смотровыми площадками и башнями, рыбный рынок, фестивальную площадь, благоустроить берег Волги с организацией пляжей и проката лодок. Проектировщики разработали уникальный вид каждого объекта и яркий бренд-бук, по которому можно идентифицировать село Переволоки.
По данным пресс-службы, в ходе совещания Азаров предложил установить таблички с названием всех сел на Волге, а также подумать над локальной гастрономией, которая тоже могла бы стать брендом. Кроме того, губернатор выступил с инициативой составить реестр уникальных мест Самарской области, в том числе и забытых, но интересных.
"Просветительский туризм тоже важен, запрос на него растёт. Давайте нанесем эти места на карту и отдадим в министерство культуры региона, проведем обсуждения с точки зрения истории, наличия легенд и мифов, научных фактов и исследований. Определим самые яркие места и разработаем новые маршруты для посещения туристами. Такого, мне кажется, в истории Самарской губернии не делал еще никто, поэтому предлагаю всем вместе приступить к этой работе", – цитирует Азарова пресс-служба.
По словам губернатора, сегодня Самарская область входит в десятку регионов России, наиболее привлекательных для туризма. "Я считаю это серьезным достижением команды, которая работает в правительстве региона. Более того, эти успехи достигнуты в короткий срок, и они дают нам основание всерьез задуматься о создании отдельного министерства туризма. Мы понимаем, какой огромный потенциал есть в регионе и еще не реализован", – приводит пресс-служба слова Азарова.
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