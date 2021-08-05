https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744508222.html

Толстой прокомментировал ограничения для непривитых студентов

Толстой прокомментировал ограничения для непривитых студентов - РИА Новости, 05.08.2021

Толстой прокомментировал ограничения для непривитых студентов

Дистанционное обучение должно рассматриваться как дополнительный инструмент образования, а не заменять его, в то же время, все студенты должны получить... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:38

2021-08-05T14:38

2021-08-05T14:38

распространение коронавируса

общество

госдума рф

петр толстой

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дистанционное обучение должно рассматриваться как дополнительный инструмент образования, а не заменять его, в то же время, все студенты должны получить возможность обучаться вне зависимости от наличия прививки, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Цифровизация – не панацея, а предоставляемые ею новые возможности могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. То же самое касается и принудительной вакцинации: недопустимо ограничивать доступ к образованию студентам без прививки, это прямое нарушение их конституционных прав", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что традиционный подход к обучению наиболее эффективен и востребован."Да, некоторые курсы можно пройти, сидя дома, но подготовить квалифицированного врача, инженера или учителя реально только при традиционном подходе к образованию", - уточнил депутат.

https://ria.ru/20210623/studenty-1738332724.html

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общество, госдума рф, петр толстой, россия, коронавирус covid-19