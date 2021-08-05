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Житель Красноярска получил 12 лет колонии за помощь террористам
Житель Красноярска получил 12 лет колонии за помощь террористам - РИА Новости, 05.08.2021
Житель Красноярска получил 12 лет колонии за помощь террористам
Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Красноярска, помогавшего деньгами членам запрещенной в РФ международной террористической организации... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:57
2021-08-05T13:57
2021-08-05T13:57
происшествия
терроризм
красноярск
сирия
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Красноярска, помогавшего деньгами членам запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* и пожелавшего примкнуть к ним, сообщает региональное управление ФСБ РФ.По его данным, мужчина с марта 2019-го по январь 2020 года переводил деньги членам этой террористической организации, а также склонял знакомого примкнуть к террористам. В конце 2020 года при попытке уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам, он был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Красноярска."Первым Восточным окружным военным судом житель г. Красноярска признан виновным в совершении инкриминируемых деяний с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, терроризм, красноярск, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Житель Красноярска получил 12 лет колонии за помощь террористам
Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Красноярска, помогавшего деньгами террористам из Сирии