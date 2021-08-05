https://ria.ru/20210805/temperatura-1744427609.html

Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела

Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела - РИА Новости, 05.08.2021

Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела

Некоторые считают, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа. Насколько обосновано такое мнение, рассказал в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:15

2021-08-05T02:15

2021-08-05T02:15

распространение коронавируса

общество

николай крючков

здоровье

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/136600/45/1366004536_0:124:2398:1473_1920x0_80_0_0_4b077f1db004ccfe30965659120492d2.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Некоторые считают, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа. Насколько обосновано такое мнение, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.Он отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса — не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений."Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы", —пояснил иммунолог.Напрямую эти явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа, продолжил врач. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления, заверил он."Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", — сказал Крючков.И, конечно же, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач.

https://ria.ru/20210803/vaktsiny-1744089781.html

https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19