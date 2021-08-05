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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/temperatura-1744427609.html
Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела - РИА Новости, 05.08.2021
Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Некоторые считают, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа. Насколько обосновано такое мнение, рассказал в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:15
2021-08-05T02:15
распространение коронавируса
общество
николай крючков
здоровье
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Некоторые считают, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа. Насколько обосновано такое мнение, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.Он отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса — не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений."Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы", —пояснил иммунолог.Напрямую эти явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа, продолжил врач. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления, заверил он."Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", — сказал Крючков.И, конечно же, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач.
https://ria.ru/20210803/vaktsiny-1744089781.html
https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743762362.html
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общество, николай крючков, здоровье, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
02:15 05.08.2021
 
Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела

Иммунолог Крючков рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Некоторые считают, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа. Насколько обосновано такое мнение, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков.
Он отметил, что повышение температуры после прививки от коронавируса — не единственное из возможных ранних поствакцинальных проявлений.
"Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы", —пояснил иммунолог.
Напрямую эти явления не свидетельствуют об активности формирования иммунного ответа, продолжил врач. После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет сформирован устойчивый уровень антител вне зависимости от того, какие были ранние поствакцинальные проявления, заверил он.
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"Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше", — сказал Крючков.
И, конечно же, риск подобных поствакцинальных проявлений не должен становиться препятствием для прививки: коронавирусная инфекция гораздо опаснее, заключил врач.
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