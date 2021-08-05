https://ria.ru/20210805/tadzhikistan-1744515902.html
В Таджикистане разбился спасательный вертолет, летевший к россиянам
В Таджикистане разбился спасательный вертолет, летевший к россиянам - РИА Новости, 05.08.2021
В Таджикистане разбился спасательный вертолет, летевший к россиянам
Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, летевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:16
2021-08-05T15:16
2021-08-05T16:26
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ДУШАНБЕ, 5 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, летевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека ранены, сообщили РИА Новости в ассоциации туроператоров страны.По словам собеседника агентства, вертолет летел за семью туристами из Москвы. Связь с группой потерялась, когда она совершала восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горноспасательный центр при ассоциации туроператоров. Вертолет вылетел на поиски туристов утром и потерпел крушение при посадке на ледник.Сейчас спасатели идут к месту происшествия, чтобы помочь раненым и эвакуировать их в безопасное место, куда может приземлиться вылетевший из Душанбе вертолет. Одновременно идут поиски пропавших туристов.
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в мире, таджикистан, россия
15:16 05.08.2021 (обновлено: 16:26 05.08.2021)
В Таджикистане разбился спасательный вертолет, летевший к россиянам
В Таджикистане разбился спасательный вертолет, летевший к россиянам, пилот погиб