https://ria.ru/20210805/sukhogruz-1744595937.html

Сухогруз "Александр Иванов" спустили на воду в Нижегородской области

Сухогруз "Александр Иванов" спустили на воду в Нижегородской области - РИА Новости, 05.08.2021

Сухогруз "Александр Иванов" спустили на воду в Нижегородской области

Сухогруз RSD59 "Александр Иванов" спущен на воду на "Окской судоверфи" в Навашине Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:16

2021-08-05T23:16

2021-08-05T23:16

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

владимир кулик

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Сухогруз RSD59 "Александр Иванов" спущен на воду на "Окской судоверфи" в Навашине Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Предприятие увеличивает скорость и качество производства судов с помощью инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда"."Предприятие выполняет годовой план с опережением. Сейчас мы спустили сухогрузный теплоход "Александр Иванов", названный в честь видного судостроителя 1990-х годов. Мы обеспечены заказами до конца 2023 года и рассчитываем дальше сотрудничать с нашими постоянными заказчиками", - заявил генеральный директор АО "Окская судоверфь" Владимир Куликов, которого цитирует пресс-служба.Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что со стапелей сошел уже шестой в этом году сухогруз RSD59. По его словам, такая эффективность работы стала возможной во многом благодаря внедрению бережливых технологий."Предприятие получает расширенную годовую поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда". Это значит, что на верфи будет запущен не один, а два эталонных участка (потока-образца). На первом участке – изготовления балластно-осушительных систем сухогруза RSD59 – эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) нашли 35 направлений для оптимизации. Недавно они совместно с сотрудниками предприятия выбрали второй поток – процесс сборки-сварки носовой оконечности корабля, который занимает много времени", - рассказал Черкасов, слова которого приводятся в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что для того, чтобы быть успешными в условиях конкуренции, предприятиям необходимо постоянно увеличивать объемы производства и искать внутренние резервы, не привлекая дополнительных вложений."Все больше компаний из различных сфер становятся участниками нацпроекта "Производительность труда" и получают комплексную поддержку. В частности, все крупные судостроительные предприятия Нижегородской области уже внедряют у себя инструменты, которые предоставляет нацпроект. Например, Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева благодаря бережливым технологиям увеличило производство судов "Валдай 45р" с четырех до шести в год, а "Окская судоверфь" планирует увеличить выпуск сухогрузов на 20 процентов", - цитирует пресс-служба главу региона.Никитин напомнил, что в Нижегородской области 153 компании уже стали участниками нацпроекта "Производительность труда". По этому показателю регион перевыполнил план на 56% и занимает первое место в стране.

https://ria.ru/20210802/lestnitsa-1743976059.html

https://ria.ru/20210729/nizhniy-1743524234.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нижегородская область, глеб никитин, владимир кулик