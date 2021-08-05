https://ria.ru/20210805/sukhankina-1744457944.html

Суханкину ограбили на заправке в Тульской области

Суханкину ограбили на заправке в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2021

Суханкину ограбили на заправке в Тульской области

Маргариту Суханкину ограбили на заправке в Тульской области. О произошедшем певица рассказала в личном микроблоге. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:07

2021-08-05T11:07

2021-08-05T11:07

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маргариту Суханкину ограбили на заправке в Тульской области. О произошедшем певица рассказала в личном микроблоге. По ее словам, она поехала на машине на Черное море. На одной из заправок вокалистка забыла кошелек. Когда она вернулась за ним, то портмоне уже не было. "Там были денежные средства, карты и документы. Без всякой надежды, я обратилась в органы, и через некоторое время полицейские остановили автомобиль, в котором находилась женщина, "прихватившая" мой кошелек", — говорит артистка. Пользователи поддержали Суханкину. "Это очень хорошо, что нашлись документы. Иначе, конечно, много мороки и беготни все восстанавливать", "Хорошего вам отдыха! После всех потрясений надо восстанавливаться. Вы нам нужны!", "Ой, как вам повезло. Случай из области фантастики. Рада за вас. Обычно бывает наоборот", — пишут в комментариях.Маргарита Суханкина известна по таким песням группы "Мираж", как "Наступает ночь", "Музыка нас связала" и другим.Недавно вокруг знаменитого коллектива разгорелся скандал. Создатель группы Андрей Литягин негативно отозвался о соавторах и солистках. "Ведут себя как бывшие содержанки", — сказал он. За вокалисток заступился продюсер и автор хитов "Миража" Валерий Соколов.

https://ria.ru/20210623/mirazh-1738139219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мираж, знаменитости