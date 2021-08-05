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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210805/sukhankina-1744457944.html
Суханкину ограбили на заправке в Тульской области
Суханкину ограбили на заправке в Тульской области - РИА Новости, 05.08.2021
Суханкину ограбили на заправке в Тульской области
Маргариту Суханкину ограбили на заправке в Тульской области. О произошедшем певица рассказала в личном микроблоге. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:07
2021-08-05T11:07
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маргариту Суханкину ограбили на заправке в Тульской области. О произошедшем певица рассказала в личном микроблоге. По ее словам, она поехала на машине на Черное море. На одной из заправок вокалистка забыла кошелек. Когда она вернулась за ним, то портмоне уже не было. "Там были денежные средства, карты и документы. Без всякой надежды, я обратилась в органы, и через некоторое время полицейские остановили автомобиль, в котором находилась женщина, "прихватившая" мой кошелек", — говорит артистка. Пользователи поддержали Суханкину. "Это очень хорошо, что нашлись документы. Иначе, конечно, много мороки и беготни все восстанавливать", "Хорошего вам отдыха! После всех потрясений надо восстанавливаться. Вы нам нужны!", "Ой, как вам повезло. Случай из области фантастики. Рада за вас. Обычно бывает наоборот", — пишут в комментариях.Маргарита Суханкина известна по таким песням группы "Мираж", как "Наступает ночь", "Музыка нас связала" и другим.Недавно вокруг знаменитого коллектива разгорелся скандал. Создатель группы Андрей Литягин негативно отозвался о соавторах и солистках. "Ведут себя как бывшие содержанки", — сказал он. За вокалисток заступился продюсер и автор хитов "Миража" Валерий Соколов.
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мираж, знаменитости
11:07 05.08.2021
 

Суханкину ограбили на заправке в Тульской области

© Фото : НТВЧлен жюри проекта "Ты супер!" Маргарита Суханкина
Член жюри проекта Ты супер! Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Маргариту Суханкину ограбили на заправке в Тульской области. О произошедшем певица рассказала в личном микроблоге.
По ее словам, она поехала на машине на Черное море. На одной из заправок вокалистка забыла кошелек. Когда она вернулась за ним, то портмоне уже не было.
"Там были денежные средства, карты и документы. Без всякой надежды, я обратилась в органы, и через некоторое время полицейские остановили автомобиль, в котором находилась женщина, "прихватившая" мой кошелек", — говорит артистка.
Пользователи поддержали Суханкину. "Это очень хорошо, что нашлись документы. Иначе, конечно, много мороки и беготни все восстанавливать", "Хорошего вам отдыха! После всех потрясений надо восстанавливаться. Вы нам нужны!", "Ой, как вам повезло. Случай из области фантастики. Рада за вас. Обычно бывает наоборот", — пишут в комментариях.
Маргарита Суханкина известна по таким песням группы "Мираж", как "Наступает ночь", "Музыка нас связала" и другим.
Недавно вокруг знаменитого коллектива разгорелся скандал. Создатель группы Андрей Литягин негативно отозвался о соавторах и солистках. "Ведут себя как бывшие содержанки", — сказал он.
За вокалисток заступился продюсер и автор хитов "Миража" Валерий Соколов.
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