Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ
Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство у станций БКЛ "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлатформа станции Большой кольцевой линии московского метрополитена
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к этим станциям, в прошлом году были проведены работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина. Там убрали под землю все воздушные кабельные линии, сделали удобные тротуары, обновили уличное освещение. В этом году аналогичные мероприятия проходят на улицах Новаторов, Каховка и Перекопская", - сказал он.
По словам Бирюкова, на Перекопской на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, для автомобилистов сделают парковочные карманы, установят более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
"Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста", - подчеркнул заммэра.
Он также сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и №6 - там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.