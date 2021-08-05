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https://ria.ru/20210805/stantsii-1744443854.html
Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ
Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ - РИА Новости, 05.08.2021
Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ
Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:27
2021-08-05T08:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По словам Бирюкова, на Перекопской на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, для автомобилистов сделают парковочные карманы, установят более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками."Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста", - подчеркнул заммэра.Он также сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и №6 - там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
08:27 05.08.2021
 
Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ

Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство у станций БКЛ "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлатформа станции Большой кольцевой линии московского метрополитена
Платформа станции Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к этим станциям, в прошлом году были проведены работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина. Там убрали под землю все воздушные кабельные линии, сделали удобные тротуары, обновили уличное освещение. В этом году аналогичные мероприятия проходят на улицах Новаторов, Каховка и Перекопская", - сказал он.
По словам Бирюкова, на Перекопской на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, для автомобилистов сделают парковочные карманы, установят более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.
"Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста", - подчеркнул заммэра.
Он также сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и №6 - там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.
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