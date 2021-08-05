https://ria.ru/20210805/stantsii-1744443854.html

Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ

Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ - РИА Новости, 05.08.2021

Бирюков рассказал о благоустройстве у станций "Зюзино" и "Новаторская" БКЛ

Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:27

2021-08-05T08:27

2021-08-05T08:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Благоустройство территорий возле строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По словам Бирюкова, на Перекопской на тротуарах и проезжей части заменят асфальт, для автомобилистов сделают парковочные карманы, установят более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками."Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста", - подчеркнул заммэра.Он также сообщил, что на улице Новаторов благоустроят дворовую территорию около домов №4 и №6 - там появятся новые тротуары, газоны и 35 современных опор освещения.

https://realty.ria.ru/20210804/dorogi-1744181439.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы