https://ria.ru/20210805/smert-1744521160.html

В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации

В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации - РИА Новости, 05.08.2021

В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации

Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины в Иваново, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:40

2021-08-05T15:40

2021-08-05T19:15

иваново

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

ивановская область

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины в Иваново, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Ивановской области скончался 24-летний мужчина: по словам его матери, молодому человеку стало плохо после введения второго компонента вакцины от коронавируса."Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер якобы после вакцинации", - говорится в сообщении.Директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин на брифинге в четверг сообщил, что результаты исследования причины смерти молодого человека будут предоставлены его матери, и уже она будет решать, предавать их огласке или нет."Мы проводим помимо патологоанатомического вскрытия исследование органов и тканей, микроскопические исследования и так далее. Поэтому пока окончательного протокола нет. Но результаты первичные известны... Я не имею права ни с точки зрения законодательства о медицинской тайне, ни с точки зрения этических норм разглашать данную информацию", - отметил Фокин.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в другом регионе России - Краснодарском крае - ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.

https://ria.ru/20210802/krasnodar-1743997353.html

иваново

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия, ивановская область, здоровье - общество, россия