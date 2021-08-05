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В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации
В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации - РИА Новости, 05.08.2021
В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации
Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины в Иваново, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:40
2021-08-05T15:40
2021-08-05T19:15
иваново
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
ивановская область
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины в Иваново, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Ивановской области скончался 24-летний мужчина: по словам его матери, молодому человеку стало плохо после введения второго компонента вакцины от коронавируса."Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер якобы после вакцинации", - говорится в сообщении.Директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин на брифинге в четверг сообщил, что результаты исследования причины смерти молодого человека будут предоставлены его матери, и уже она будет решать, предавать их огласке или нет."Мы проводим помимо патологоанатомического вскрытия исследование органов и тканей, микроскопические исследования и так далее. Поэтому пока окончательного протокола нет. Но результаты первичные известны... Я не имею права ни с точки зрения законодательства о медицинской тайне, ни с точки зрения этических норм разглашать данную информацию", - отметил Фокин.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в другом регионе России - Краснодарском крае - ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иваново, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия, ивановская область, здоровье - общество, россия
15:40 05.08.2021 (обновлено: 19:15 05.08.2021)
В Иваново расследуют смерть мужчины, умершего якобы после вакцинации
Росздравнадзор проверит причину смерти мужчины в Иваново, который умер якобы после вакцинации
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Территориальный орган Росздравнадзора
по Ивановской области
проверит причину смерти молодого мужчины в Иваново
, который, по сообщениям СМИ, умер якобы после вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Ивановской области скончался 24-летний мужчина: по словам его матери, молодому человеку стало плохо после введения второго компонента вакцины от коронавируса.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер якобы после вакцинации", - говорится в сообщении.
Директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин на брифинге в четверг сообщил, что результаты исследования причины смерти молодого человека будут предоставлены его матери, и уже она будет решать, предавать их огласке или нет.
"Мы проводим помимо патологоанатомического вскрытия исследование органов и тканей, микроскопические исследования и так далее. Поэтому пока окончательного протокола нет. Но результаты первичные известны... Я не имею права ни с точки зрения законодательства о медицинской тайне, ни с точки зрения этических норм разглашать данную информацию", - отметил Фокин.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в другом регионе России - Краснодарском крае - ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.