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В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19
Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T01:39
2021-08-05T01:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходятся на него, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше, уточнили в пресс-службе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19
01:39 05.08.2021
 
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о невозможности определения штамма COVID-19 по внешним признакам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм", - говорится в сообщении.
Штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходятся на него, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше, уточнили в пресс-службе.
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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