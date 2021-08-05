https://ria.ru/20210805/shtamm-1744430365.html

В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19

Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:39

2021-08-05T01:39

2021-08-05T01:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходятся на него, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744428996.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19