https://ria.ru/20210805/shtamm-1744430365.html
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19
Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T01:39
2021-08-05T01:39
2021-08-05T01:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Определить, каким штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только в лабораторных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Штамм "дельта" стал превалирующим во многих странах мира, в России сейчас около 68% случаев коронавируса приходятся на него, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744428996.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19
В Роспотребнадзоре рассказали о сложностях определения штамма COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о невозможности определения штамма COVID-19 по внешним признакам