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Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике
Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 05.08.2021
Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике
По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу помогать тушить пожар в Мордовском заповеднике будет Ил-76 военно-транспортной авиации, он уже... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:20
2021-08-05T18:36
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу помогать тушить пожар в Мордовском заповеднике будет Ил-76 военно-транспортной авиации, он уже вылетел на место, сообщили в Минобороны России."По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолет военно-транспортной авиации (ВТА). Пятого августа экипаж самолета Ил-76, оборудованного выливным авиационным прибором (ВАП-2), вылетел с аэродрома Оренбург к месту тушения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что летчики военно-транспортной авиации, задействованные в тушении пожара, прошли подготовку к выполнению подобных задач.
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сергей шойгу, россия
18:20 05.08.2021 (обновлено: 18:36 05.08.2021)
 
Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике

Министр обороны Шойгу отправил Ил-76 на тушение пожара в Мордовском заповеднике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду на полигон перед началом всеармейского конкурса "Танковый биатлон" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду на полигон перед началом всеармейского конкурса Танковый биатлон на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу помогать тушить пожар в Мордовском заповеднике будет Ил-76 военно-транспортной авиации, он уже вылетел на место, сообщили в Минобороны России.
"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолет военно-транспортной авиации (ВТА). Пятого августа экипаж самолета Ил-76, оборудованного выливным авиационным прибором (ВАП-2), вылетел с аэродрома Оренбург к месту тушения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что летчики военно-транспортной авиации, задействованные в тушении пожара, прошли подготовку к выполнению подобных задач.
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