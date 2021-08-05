https://ria.ru/20210805/shoygu-1744562782.html

Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике

Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 05.08.2021

Шойгу отправил Ил-76 для тушения пожара в Мордовском заповеднике

По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу помогать тушить пожар в Мордовском заповеднике будет Ил-76 военно-транспортной авиации, он уже... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:20

2021-08-05T18:20

2021-08-05T18:36

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу помогать тушить пожар в Мордовском заповеднике будет Ил-76 военно-транспортной авиации, он уже вылетел на место, сообщили в Минобороны России."По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолет военно-транспортной авиации (ВТА). Пятого августа экипаж самолета Ил-76, оборудованного выливным авиационным прибором (ВАП-2), вылетел с аэродрома Оренбург к месту тушения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что летчики военно-транспортной авиации, задействованные в тушении пожара, прошли подготовку к выполнению подобных задач.

https://ria.ru/20210805/yakutiya-1744505947.html

россия

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2021

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сергей шойгу, россия