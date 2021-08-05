15:38 05.08.2021 (обновлено: 15:42 05.08.2021)
В Саранске отметили 20-летие канонизации адмирала Ушакова
Торжества, посвященные 20-летию канонизации русского адмирала Ушакова состоялись в Саранске
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Торжества, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова – небесного покровителя Мордовии - состоялись в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Адмирал Ушаков (1745-1817) командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русской эскадрой в Средиземном море (1798-1800), одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни одного поражения. После выхода в отставку прославился праведной жизнью, был похоронен в Санаксарском монастыре (ныне – территория Мордовии). В 2001 году Русской православной церковью Ушаков причислен к лику святых в чине праведного воина.
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"Пятого августа Саранск стал центром торжеств, посвященных 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Утром в Кафедральном соборе состоялась божественная литургия, был совершён крестный ход и праздничный молебен у памятника непобедимому адмиралу. Во славу непобедимого адмирала прозвучал гимн России в исполнении Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Врио главы Мордовии Артём Здунов со сцены у Кафедрального собора поздравил всех собравшихся с праздником. "Руководители Военно-морского флота, Министерства обороны, Государственной думы прислали поздравления, приехали представители этих ведомств, что говорит о значимости сегодняшнего события для России. Наш адмирал знаменит не только сражениями и победами – он известен и тем, что в нужное для людей время боролся с чумой, создал госпиталь в Темниковском районе в сложные годы. А когда они были легкими для нашей страны? Но если мы не прогибаемся, служим Господу, служим людям, мы всегда найдём верный выход из самых сложных ситуаций", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Гости празднования посетили выставку, посвященную небесному покровителю Мордовии, которая открылась в республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина. На выставке представлены личные вещи Федора Ушакова – их передали музею его потомки. Также среди экспонатов - ядро с боевого корабля, на котором вел боевые действия прославленный адмирал.