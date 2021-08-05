Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители и гости Московской области с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 650 тысяч поездок, что больше в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом - за три месяца 2020 года пользователи проката совершили 175 тысяч поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сервисы проката электросамокатов становятся доступнее для жителей Московской области. В этом году сервисы шеринга самокатов открылись еще в девяти городских округах, а количество самокатов стало в 1,5 раза больше. В зависимости от спроса жителей, в том числе на основе анализа треков маршрутов передвижения, мы стараемся повышать комфорт и безопасность пользователей. Так, в ряде городов выделили в специальные велополосы на тротуарах, которые рассчитаны на велотранспорт, электросамокаты и другие подобные средства передвижения", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что с 10 апреля в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов, сейчас около 4,5 тысячи самокатов можно арендовать в 12 округах, в том числе в Красногорске, Люберцах, Одинцовском, Химках, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Реутове, Солнечногорске. Самыми активными городами в этом году по аренде самокатов стали Красногорск – 164 тысяч поездок, Химки – 89 тысяч поездок, Люберцы – 88 тысяч поездок.
"Средняя стоимость аренды составляет 5-7 рублей в минуту, в среднем аренда по городам Подмосковья длится около 20 минут", - следует из сообщения.
Для безопасности движения скорость самокатов в парках и многолюдных местах ограничена до 15 км/ч. При поездках на электросамокатах следует помнить о безопасности и правилах дорожного движения, рассказали в пресс-службе.
"Не превышайте скоростной режим, проезжайте неровности осторожно на низкой скорости. При переходе через дорогу самокат необходимо катить рядом с собой, а не ехать на нем. Не используйте самокат в сильный дождь и ветер. Помните, что категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения, а также нельзя использовать один самокат вдвоем или втроем – это может привести к тяжелым травмам", - заключается в материале.