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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210805/samokaty-1744512797.html
Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья
Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья - РИА Новости, 05.08.2021
Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья
Жители и гости Московской области с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 650 тысяч поездок, что больше в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:58
2021-08-05T14:58
новости подмосковья
долгопрудный
красногорск
балашиха
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители и гости Московской области с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 650 тысяч поездок, что больше в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом - за три месяца 2020 года пользователи проката совершили 175 тысяч поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."Сервисы проката электросамокатов становятся доступнее для жителей Московской области. В этом году сервисы шеринга самокатов открылись еще в девяти городских округах, а количество самокатов стало в 1,5 раза больше. В зависимости от спроса жителей, в том числе на основе анализа треков маршрутов передвижения, мы стараемся повышать комфорт и безопасность пользователей. Так, в ряде городов выделили в специальные велополосы на тротуарах, которые рассчитаны на велотранспорт, электросамокаты и другие подобные средства передвижения", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что с 10 апреля в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов, сейчас около 4,5 тысячи самокатов можно арендовать в 12 округах, в том числе в Красногорске, Люберцах, Одинцовском, Химках, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Реутове, Солнечногорске. Самыми активными городами в этом году по аренде самокатов стали Красногорск – 164 тысяч поездок, Химки – 89 тысяч поездок, Люберцы – 88 тысяч поездок."Средняя стоимость аренды составляет 5-7 рублей в минуту, в среднем аренда по городам Подмосковья длится около 20 минут", - следует из сообщения.Для безопасности движения скорость самокатов в парках и многолюдных местах ограничена до 15 км/ч. При поездках на электросамокатах следует помнить о безопасности и правилах дорожного движения, рассказали в пресс-службе.
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долгопрудный, красногорск, балашиха, алексей гержик
14:58 05.08.2021
 

Свыше 650 тысяч поездок на самокатах совершили жители и гости Подмосковья

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жители и гости Московской области с начала сезона аренды электросамокатов совершили более 650 тысяч поездок, что больше в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом - за три месяца 2020 года пользователи проката совершили 175 тысяч поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Сервисы проката электросамокатов становятся доступнее для жителей Московской области. В этом году сервисы шеринга самокатов открылись еще в девяти городских округах, а количество самокатов стало в 1,5 раза больше. В зависимости от спроса жителей, в том числе на основе анализа треков маршрутов передвижения, мы стараемся повышать комфорт и безопасность пользователей. Так, в ряде городов выделили в специальные велополосы на тротуарах, которые рассчитаны на велотранспорт, электросамокаты и другие подобные средства передвижения", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что с 10 апреля в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов, сейчас около 4,5 тысячи самокатов можно арендовать в 12 округах, в том числе в Красногорске, Люберцах, Одинцовском, Химках, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе, Реутове, Солнечногорске. Самыми активными городами в этом году по аренде самокатов стали Красногорск – 164 тысяч поездок, Химки – 89 тысяч поездок, Люберцы – 88 тысяч поездок.
"Средняя стоимость аренды составляет 5-7 рублей в минуту, в среднем аренда по городам Подмосковья длится около 20 минут", - следует из сообщения.
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Для безопасности движения скорость самокатов в парках и многолюдных местах ограничена до 15 км/ч. При поездках на электросамокатах следует помнить о безопасности и правилах дорожного движения, рассказали в пресс-службе.
"Не превышайте скоростной режим, проезжайте неровности осторожно на низкой скорости. При переходе через дорогу самокат необходимо катить рядом с собой, а не ехать на нем. Не используйте самокат в сильный дождь и ветер. Помните, что категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения, а также нельзя использовать один самокат вдвоем или втроем – это может привести к тяжелым травмам", - заключается в материале.
 
Новости ПодмосковьяДолгопрудныйКрасногорскБалашихаАлексей Гержик
 
 
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