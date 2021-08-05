https://ria.ru/20210805/rossiya-1744522965.html

В Москве проверяют информацию о российских гражданах на границе с Литвой

В Москве проверяют информацию о российских гражданах на границе с Литвой - РИА Новости, 05.08.2021

В Москве проверяют информацию о российских гражданах на границе с Литвой

Москва проверяет данные о том, что среди мигрантов на белорусско-литовской границе могут быть граждане России, заявил замдиректора департамента информации и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:47

2021-08-05T15:47

2021-08-05T16:08

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва проверяет данные о том, что среди мигрантов на белорусско-литовской границе могут быть граждане России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.Ранее замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу с Литвой со стороны Белоруссии, есть и граждане России."По имеющейся информации, среди находящихся в Литве мигрантов могут быть граждане России. Эти данные в настоящее время проверяются", - сказал Бикантов в четверг на брифинге.Он добавил, что в случае подтверждения этой информации "возвращение российских граждан на родину должно осуществляться в строгом соответствии с документом, который уже имеется". Он уточнил, что речь идет о соглашении между РФ и европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Литва стала возводить забор с колючей проволокой на всей протяженности границы с Белоруссией.

https://ria.ru/20210803/litva-1744246773.html

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

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