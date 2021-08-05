https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html

Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19

Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19

Четырнадцать регионов России являются "чемпионами" по прививкам от COVID-19, там показатели доходят до вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T21:13

2021-08-05T21:13

2021-08-05T21:13

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцать регионов России являются "чемпионами" по прививкам от COVID-19, там показатели доходят до вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже прививку, хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744525294.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии