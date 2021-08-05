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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/regiony-1744588759.html
Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19
Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19
Четырнадцать регионов России являются "чемпионами" по прививкам от COVID-19, там показатели доходят до вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:13
2021-08-05T21:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцать регионов России являются "чемпионами" по прививкам от COVID-19, там показатели доходят до вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже прививку, хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
21:13 05.08.2021
 
Попова назвала регионы-чемпионы по вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: есть 14 регионов-чемпионов по вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Четырнадцать регионов России являются "чемпионами" по прививкам от COVID-19, там показатели доходят до вакцинации 70% взрослого населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Есть регионы, где 70% взрослого населения получили уже прививку, хотя бы одну дозу вакцины. И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку. Сегодня, конечно, 14 регионов-чемпионов у нас есть",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 15:57Распространение коронавируса
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в России
 
 
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