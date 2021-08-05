https://ria.ru/20210805/reestr-1744484459.html

В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов

В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов - РИА Новости, 05.08.2021

В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов

Для того, чтобы мировые IT-гиганты не имели возможности влиять на жизнь России, необходимо создать реестр пострадавших от "беспредела" бигтеха людей и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:36

общество

общественная палата рф

александр малькевич

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Для того, чтобы мировые IT-гиганты не имели возможности влиять на жизнь России, необходимо создать реестр пострадавших от "беспредела" бигтеха людей и организаций и готовить коллективные иски, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич."Хорошая мысль пришла. Общественная палата предлагает составить реестр людей и организаций, наиболее пострадавших от беспредела и цензуры бигтеха. Это позволит систематизировать имеющуюся информацию", – заявил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.Также он добавил, что ОП будет помогать в подготовке коллективных исков в российские суды, чтобы "IT-гигантам жизнь медом не казалась"."Допускать к себе такого похабного отношения нельзя. Ни к гражданам, ни к стране. И не нужно думать, что бигтех заботится о нас, предоставляя доступ к удобным нам сервисам. Бигтеху интересна прибыль, которую они получают за рекламу, интересы людей им безразличны", – утверждает Малькевич.

https://ria.ru/20210701/predstavitelstva-1739361342.html

https://ria.ru/20210617/zakon-1737403071.html

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общество, общественная палата рф, александр малькевич, россия