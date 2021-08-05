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В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов
В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов - РИА Новости, 05.08.2021
В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов
Для того, чтобы мировые IT-гиганты не имели возможности влиять на жизнь России, необходимо создать реестр пострадавших от "беспредела" бигтеха людей и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:31
2021-08-05T12:36
общество
общественная палата рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Для того, чтобы мировые IT-гиганты не имели возможности влиять на жизнь России, необходимо создать реестр пострадавших от "беспредела" бигтеха людей и организаций и готовить коллективные иски, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич."Хорошая мысль пришла. Общественная палата предлагает составить реестр людей и организаций, наиболее пострадавших от беспредела и цензуры бигтеха. Это позволит систематизировать имеющуюся информацию", – заявил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.Также он добавил, что ОП будет помогать в подготовке коллективных исков в российские суды, чтобы "IT-гигантам жизнь медом не казалась"."Допускать к себе такого похабного отношения нельзя. Ни к гражданам, ни к стране. И не нужно думать, что бигтех заботится о нас, предоставляя доступ к удобным нам сервисам. Бигтеху интересна прибыль, которую они получают за рекламу, интересы людей им безразличны", – утверждает Малькевич.
https://ria.ru/20210701/predstavitelstva-1739361342.html
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общество, общественная палата рф, александр малькевич, россия
12:31 05.08.2021 (обновлено: 12:36 05.08.2021)
 
В ОП призвали создать реестр людей, пострадавших от IT-гигантов

Член ОП Малькевич: необходимо создать реестр людей и фирм, пострадавших от "беспредела" IT-гигантов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАлександр Малькевич
Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Для того, чтобы мировые IT-гиганты не имели возможности влиять на жизнь России, необходимо создать реестр пострадавших от "беспредела" бигтеха людей и организаций и готовить коллективные иски, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.
"Хорошая мысль пришла. Общественная палата предлагает составить реестр людей и организаций, наиболее пострадавших от беспредела и цензуры бигтеха. Это позволит систематизировать имеющуюся информацию", – заявил Малькевич на презентации обновленного антирейтинга социальных сетей, которая прошла в четверг в Общественной палате.
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Также он добавил, что ОП будет помогать в подготовке коллективных исков в российские суды, чтобы "IT-гигантам жизнь медом не казалась".
"Допускать к себе такого похабного отношения нельзя. Ни к гражданам, ни к стране. И не нужно думать, что бигтех заботится о нас, предоставляя доступ к удобным нам сервисам. Бигтеху интересна прибыль, которую они получают за рекламу, интересы людей им безразличны", – утверждает Малькевич.
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ОбществоОбщественная палата РФАлександр МалькевичРоссия
 
 
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