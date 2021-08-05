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Житель Иркутской области ранил ребенка из аэрозольного пистолета
Житель Иркутской области ранил ребенка из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 05.08.2021
Житель Иркутской области ранил ребенка из аэрозольного пистолета
Житель Иркутска, который во время ссоры с соседом ранил 10-месячного ребенка из аэрозольного пистолета, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:26
2021-08-05T11:26
2021-08-05T11:26
происшествия
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ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Житель Иркутска, который во время ссоры с соседом ранил 10-месячного ребенка из аэрозольного пистолета, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."По версии следствия, 27 июля в Иркутске на улице Касьянова между соседями произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина, действуя из хулиганских побуждений, применяя аэрозольный пистолет, произвел выстрел в сторону соседнего участка, где находились люди, в том числе малолетний ребенок. В результате выстрела 10-месячному мальчику причинены телесные повреждения. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.Уточняется, что у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей бедра. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда.Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
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происшествия, иркутск, иркутская область, россия
Житель Иркутской области ранил ребенка из аэрозольного пистолета
Житель Иркутской области ранил десятимесячного ребенка из аэрозольного пистолета во время ссоры
ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости.
Житель Иркутска
, который во время ссоры с соседом ранил 10-месячного ребенка из аэрозольного пистолета, задержан, сообщает СУСК РФ
по Иркутской области
.
"По версии следствия, 27 июля в Иркутске на улице Касьянова между соседями произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина, действуя из хулиганских побуждений, применяя аэрозольный пистолет, произвел выстрел в сторону соседнего участка, где находились люди, в том числе малолетний ребенок. В результате выстрела 10-месячному мальчику причинены телесные повреждения. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей бедра. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.