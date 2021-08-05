Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
Исследование выявило усиление потенциала военной разведки Украины, несмотря на недофинансирование
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Военная разведка Украины (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ), несмотря на хроническое недофинансирование за время вооруженного конфликта в Донбассе, существенно увеличила свои технические возможности за счет средств связи и беспилотников, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.
По собственным оценкам ГУР МОУ, объем финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году).
"В ходе конфликта на востоке военная разведка Украины значительно увеличила технический потенциал. В распоряжении ВСУ (Вооруженные силы Украины – ред.) теперь имеются легкий разведывательный БЛА украинской разработки ACS-3, БЛА серии Spectator, идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ "Лелека-ШО", - говорится в исследовании под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона (Канада). Исследование основано на информации из многочисленных открытых источников.
Также в 2020 году Украина получила партию турецких разведывательно-ударных БЛА Bayraktar ТВ2 и заключила контракты на дополнительные партии этих комплексов, отмечается в исследовании.
Кроме того, ВСУ внедряют боевую систему управления тактического звена "Крапива", объединяющую средства разведки, поражения и огневого поражения, и ставят задачу к 2025 году перейти на созданную по стандартам НАТО систему стратегического и оперативного (боевого) управления, связи, разведки и предупреждения (C4ISR), написано в исследовании.
Программа сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год предполагает среди прочего, что украинская военная разведка при помощи альянса внедрит стандарты защищенного обмена информацией к 2022 году, наладит систему автоматического сбора и обработки разведданных к 2023 году, получит и освоит средства высокотехнологичной космической и геопространственной разведки к 2025 году, отмечается в исследовании.
В распоряжении военной разведки Украины имеется система отображения оперативной информации "Дельта", представляющая собой комплекс средств наблюдения, позволяющий отслеживать перемещения собственных войск и войск противника, добавляют авторы исследования.