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Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование - РИА Новости, 05.08.2021
Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
Военная разведка Украины (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ), несмотря на хроническое недофинансирование за время вооруженного конфликта в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T03:36
2021-08-05T03:36
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Военная разведка Украины (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ), несмотря на хроническое недофинансирование за время вооруженного конфликта в Донбассе, существенно увеличила свои технические возможности за счет средств связи и беспилотников, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.По собственным оценкам ГУР МОУ, объем финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году).Также в 2020 году Украина получила партию турецких разведывательно-ударных БЛА Bayraktar ТВ2 и заключила контракты на дополнительные партии этих комплексов, отмечается в исследовании.Кроме того, ВСУ внедряют боевую систему управления тактического звена "Крапива", объединяющую средства разведки, поражения и огневого поражения, и ставят задачу к 2025 году перейти на созданную по стандартам НАТО систему стратегического и оперативного (боевого) управления, связи, разведки и предупреждения (C4ISR), написано в исследовании.Программа сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год предполагает среди прочего, что украинская военная разведка при помощи альянса внедрит стандарты защищенного обмена информацией к 2022 году, наладит систему автоматического сбора и обработки разведданных к 2023 году, получит и освоит средства высокотехнологичной космической и геопространственной разведки к 2025 году, отмечается в исследовании.В распоряжении военной разведки Украины имеется система отображения оперативной информации "Дельта", представляющая собой комплекс средств наблюдения, позволяющий отслеживать перемещения собственных войск и войск противника, добавляют авторы исследования.
https://ria.ru/20210805/issledovaniya-1744432392.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, донбасс
03:36 05.08.2021
 
Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование

Исследование выявило усиление потенциала военной разведки Украины, несмотря на недофинансирование

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Военная разведка Украины (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ), несмотря на хроническое недофинансирование за время вооруженного конфликта в Донбассе, существенно увеличила свои технические возможности за счет средств связи и беспилотников, следует из материалов исследования "Военная разведка" (имеется в распоряжении РИА Новости), выход в свет которого ожидается в ближайшее время.
По собственным оценкам ГУР МОУ, объем финансирования едва превышает 50% потребностей (47% в 2019 году).
"В ходе конфликта на востоке военная разведка Украины значительно увеличила технический потенциал. В распоряжении ВСУ (Вооруженные силы Украины – ред.) теперь имеются легкий разведывательный БЛА украинской разработки ACS-3, БЛА серии Spectator, идут испытания модернизированной версии ACS-3M, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ "Лелека-ШО", - говорится в исследовании под редакцией известных военных экспертов Руслана Пухова и Пола Робинсона (Канада). Исследование основано на информации из многочисленных открытых источников.
Также в 2020 году Украина получила партию турецких разведывательно-ударных БЛА Bayraktar ТВ2 и заключила контракты на дополнительные партии этих комплексов, отмечается в исследовании.
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Кроме того, ВСУ внедряют боевую систему управления тактического звена "Крапива", объединяющую средства разведки, поражения и огневого поражения, и ставят задачу к 2025 году перейти на созданную по стандартам НАТО систему стратегического и оперативного (боевого) управления, связи, разведки и предупреждения (C4ISR), написано в исследовании.
Программа сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год предполагает среди прочего, что украинская военная разведка при помощи альянса внедрит стандарты защищенного обмена информацией к 2022 году, наладит систему автоматического сбора и обработки разведданных к 2023 году, получит и освоит средства высокотехнологичной космической и геопространственной разведки к 2025 году, отмечается в исследовании.
В распоряжении военной разведки Украины имеется система отображения оперативной информации "Дельта", представляющая собой комплекс средств наблюдения, позволяющий отслеживать перемещения собственных войск и войск противника, добавляют авторы исследования.
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