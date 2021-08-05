https://ria.ru/20210805/puteshestviya-1744513104.html
Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу
Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу - РИА Новости, 05.08.2021
Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:38
2021-08-05T18:38
2021-08-05T18:38
туризм
еда
новости - туризм
туристы
туризм
отдых в россии 2021 летом
туту.ру
путешествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156248/87/1562488748_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_15a37e3deca2a9f46ec5346a01fb8aa0.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом оказались бутерброды. Ими голод утоляет каждый пятый респондент. Также в путешествии многих выручают чай или кофе с десертом (12 процентов), а 11 процентов оказались поклонниками фастфуда.Примечательно, что 17 процентов туристов сказали, что выбирают "только домашнюю еду". Хотя это понятие довольно обширное, здесь в основном вспоминали про курицу и вареные яйца.Орешками и сухофруктами предпочитают перекусывать шесть процентов путешественников. Столько же пользователей выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием пять процентов респондентов.Самыми непопулярными вариантами ответов оказались шоколад, чипсы и молочные продукты.
https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/87/1562488748_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_53e8a90116c1e99e108e3b6f09e97ffe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом, туту.ру, путешествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом оказались бутерброды. Ими голод утоляет каждый пятый респондент. Также в путешествии многих выручают чай или кофе с десертом (12 процентов), а 11 процентов оказались поклонниками фастфуда.
Примечательно, что 17 процентов туристов сказали, что выбирают "только домашнюю еду". Хотя это понятие довольно обширное, здесь в основном вспоминали про курицу и вареные яйца.
Орешками и сухофруктами предпочитают перекусывать шесть процентов путешественников. Столько же пользователей выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием пять процентов респондентов.
Самыми непопулярными вариантами ответов оказались шоколад, чипсы и молочные продукты.