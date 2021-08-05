https://ria.ru/20210805/puteshestviya-1744513104.html

Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу

Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу - РИА Новости, 05.08.2021

Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:38

2021-08-05T18:38

2021-08-05T18:38

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом оказались бутерброды. Ими голод утоляет каждый пятый респондент. Также в путешествии многих выручают чай или кофе с десертом (12 процентов), а 11 процентов оказались поклонниками фастфуда.Примечательно, что 17 процентов туристов сказали, что выбирают "только домашнюю еду". Хотя это понятие довольно обширное, здесь в основном вспоминали про курицу и вареные яйца.Орешками и сухофруктами предпочитают перекусывать шесть процентов путешественников. Столько же пользователей выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием пять процентов респондентов.Самыми непопулярными вариантами ответов оказались шоколад, чипсы и молочные продукты.

https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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