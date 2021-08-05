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Туризм
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Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу
Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу - РИА Новости, 05.08.2021
Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:38
2021-08-05T18:38
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туту.ру
путешествия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом оказались бутерброды. Ими голод утоляет каждый пятый респондент. Также в путешествии многих выручают чай или кофе с десертом (12 процентов), а 11 процентов оказались поклонниками фастфуда.Примечательно, что 17 процентов туристов сказали, что выбирают "только домашнюю еду". Хотя это понятие довольно обширное, здесь в основном вспоминали про курицу и вареные яйца.Орешками и сухофруктами предпочитают перекусывать шесть процентов путешественников. Столько же пользователей выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием пять процентов респондентов.Самыми непопулярными вариантами ответов оказались шоколад, чипсы и молочные продукты.
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еда, новости - туризм, туристы, туризм, отдых в россии 2021 летом, туту.ру, путешествия
18:38 05.08.2021
 

Туристы рассказали, какую еду лучше брать в дорогу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБуфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда "Сапсан"
Буфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о любимом перекусе в поездке, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что самым популярным вариантом оказались бутерброды. Ими голод утоляет каждый пятый респондент. Также в путешествии многих выручают чай или кофе с десертом (12 процентов), а 11 процентов оказались поклонниками фастфуда.
Примечательно, что 17 процентов туристов сказали, что выбирают "только домашнюю еду". Хотя это понятие довольно обширное, здесь в основном вспоминали про курицу и вареные яйца.
Орешками и сухофруктами предпочитают перекусывать шесть процентов путешественников. Столько же пользователей выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием пять процентов респондентов.
Самыми непопулярными вариантами ответов оказались шоколад, чипсы и молочные продукты.
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