https://ria.ru/20210805/puteshestviya-1744502159.html

Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году

Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году - РИА Новости, 05.08.2021

Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году

Стало известно, в какие страны наши соотечественники больше всего хотят поехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:24

2021-08-05T14:24

2021-08-05T14:24

туризм

путешествия

сша

италия

турция

новости - туризм

туристы

грузия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стало известно, в какие страны наши соотечественники больше всего хотят поехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.Согласно результатам исследования, жители России часто просматривают авиабилеты в закрытую Италию, а также в США. Из более реальных вариантов — Турция, Греция, Кипр, Грузия, Черногория, Болгария, Египет и Хорватия."В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что рейтинг самых популярных стран для путешествий, места на рейсы в которые не только смотрят, но и покупают, возглавила Турция: 14 процентов от всех зарубежных бронирований.

https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744477184.html

сша

италия

турция

грузия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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