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Туризм
https://ria.ru/20210805/puteshestviya-1744502159.html
Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году
Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году - РИА Новости, 05.08.2021
Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году
Стало известно, в какие страны наши соотечественники больше всего хотят поехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:24
2021-08-05T14:24
туризм
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сша
италия
турция
новости - туризм
туристы
грузия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стало известно, в какие страны наши соотечественники больше всего хотят поехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.Согласно результатам исследования, жители России часто просматривают авиабилеты в закрытую Италию, а также в США. Из более реальных вариантов — Турция, Греция, Кипр, Грузия, Черногория, Болгария, Египет и Хорватия."В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты", — рассказали в пресс-службе.Уточняется, что рейтинг самых популярных стран для путешествий, места на рейсы в которые не только смотрят, но и покупают, возглавила Турция: 14 процентов от всех зарубежных бронирований.
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путешествия, сша, италия, турция, новости - туризм, туристы, грузия, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
14:24 05.08.2021
 

Стало известно, в какие страны хотят попасть россияне в этом году

© AFP 2021 / Vincenzo Pinto Уличный торговец около Колизея в Риме
Уличный торговец около Колизея в Риме - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стало известно, в какие страны наши соотечественники больше всего хотят поехать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.
Согласно результатам исследования, жители России часто просматривают авиабилеты в закрытую Италию, а также в США. Из более реальных вариантов — Турция, Греция, Кипр, Грузия, Черногория, Болгария, Египет и Хорватия.
"В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты", — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что рейтинг самых популярных стран для путешествий, места на рейсы в которые не только смотрят, но и покупают, возглавила Турция: 14 процентов от всех зарубежных бронирований.
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