https://ria.ru/20210805/proverka-1744428651.html

Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой

Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой - РИА Новости, 05.08.2021

Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой

Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T03:25

2021-08-05T03:25

2021-08-05T06:51

общество

жилье

недвижимость

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, в квартиру "без приглашения и предупреждения" могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.Собеседник агентства предупреждает, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.

https://realty.ria.ru/20210720/arenda-1741397402.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жилье, недвижимость, россия, анатолий миронов (адвокат)