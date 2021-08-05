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Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой - РИА Новости, 05.08.2021
Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T03:25
2021-08-05T06:51
общество
жилье
недвижимость
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По его словам, в квартиру "без приглашения и предупреждения" могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.Собеседник агентства предупреждает, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.
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общество, жилье, недвижимость, россия, анатолий миронов (адвокат)
03:25 05.08.2021 (обновлено: 06:51 05.08.2021)
 
Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой

Юрист Миронов предупредил о законных основаниях для проверок квартир россиян без предупреждения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Любая проверка, связанная с посещением жилого помещения, должна быть обоснована законом, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По его словам, в квартиру "без приглашения и предупреждения" могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.
"Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки", — обращает внимание Миронов.
Собеседник агентства предупреждает, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры.
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