09:11 05.08.2021 (обновлено: 10:19 05.08.2021)
В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния
Глава департамента МИД Пилипсон: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
Так он ответил на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и других инструментов.
"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.
Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.