https://ria.ru/20210805/protivostoyanie-1744447361.html

В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:11

2021-08-05T09:11

2021-08-05T10:19

в мире

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черное море

россия

греция

румыния

юрий пилипсон

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.Так он ответил на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе."Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и других инструментов.С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html

https://ria.ru/20210802/slutskiy-1744027027.html

черное море

россия

греция

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море, россия, греция, румыния, юрий пилипсон