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В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния
В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния
Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:11
2021-08-05T10:19
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черное море
россия
греция
румыния
юрий пилипсон
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.Так он ответил на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе."Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и других инструментов.С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html
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в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море, россия, греция, румыния, юрий пилипсон
09:11 05.08.2021 (обновлено: 10:19 05.08.2021)
 
В МИД заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

Глава департамента МИД Пилипсон: Черное море превращается в зону опасного военного противостояния

© REUTERS / Murad Sezer/File PhotoЭсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон.
Так он ответил на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе.
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"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", — сказал дипломат.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и других инструментов.
"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", — добавил Пилипсон.
С 28 июня по 10 июля в Черном море проходили военные маневры Sea Breeze 2021. В них приняли участие до пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран — членов НАТО, а также Украины. За ними наблюдали дежурные силы Черноморского флота.
Незадолго до начала учений британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения Defender.
Лондон утверждал, что эсминец не обстреливали и что он вообще не заходил в российские территориальные воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу.
Президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 16:12
Слуцкий назвал заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море
 
В миреНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Черное мореРоссияГрецияРумынияЮрий Пилипсон
 
 
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