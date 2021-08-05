19:54 05.08.2021 (обновлено: 20:04 05.08.2021)
Ле Пен выступила против санитарных пропусков
Политик Марин Ле Пен: санитарные пропуска ограничивают свободу передвижения французов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санитарные пропуска, использование которых для посещения кафе и торговых центров поддержал в четверг Конституционный совет Франции, ограничивают свободу передвижения французов в собственной стране.
Ранее Конституционный совет одобрил расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе и торговых центров. Одобрение Конституционного совета означает, что санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа.
"Конституционный совет, который очень быстро подвергает цензуре любые жесткие меры против легальной и нелегальной миграции, не возражает против закона, который ограничивает свободу передвижения французов в своей собственной стране на основании вакцинации. Полное лицемерие!" - написала Ле Пен в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.