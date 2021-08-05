https://ria.ru/20210805/propuska-1744580286.html

Ле Пен выступила против санитарных пропусков

Ле Пен выступила против санитарных пропусков - РИА Новости, 05.08.2021

Ле Пен выступила против санитарных пропусков

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санитарные пропуска, использование которых для посещения кафе и торговых центров... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:54

2021-08-05T19:54

2021-08-05T20:04

распространение коронавируса

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санитарные пропуска, использование которых для посещения кафе и торговых центров поддержал в четверг Конституционный совет Франции, ограничивают свободу передвижения французов в собственной стране.Ранее Конституционный совет одобрил расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе и торговых центров. Одобрение Конституционного совета означает, что санитарный пропуск начнёт действовать с 9 августа."Конституционный совет, который очень быстро подвергает цензуре любые жесткие меры против легальной и нелегальной миграции, не возражает против закона, который ограничивает свободу передвижения французов в своей собственной стране на основании вакцинации. Полное лицемерие!" - написала Ле Пен в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ria.ru/20210805/propusk-1744550680.html

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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, коронавирус covid-19