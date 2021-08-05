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Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару
Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару - РИА Новости, 05.08.2021
Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару
Самолет с 10 россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции, приземлился в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T01:45
2021-08-05T01:45
2021-08-05T02:44
происшествия
турция
самара
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
дтп с российскими туристами в турции
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Самолет с 10 россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции, приземлился в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости.Рейс ZF6394 прибыл из Антальи в Самару в 02:31 (01:31 мск), говорится на информационном табло аэропорта.Как сообщили журналистам в региональном оперштабе, созданном для помощи пострадавшим, состояние всех 10 прибывших удовлетворительное, никто из них не госпитализирован.Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что в больницах Турции остаются шесть пострадавших россиян. Еще два туриста прилетели домой 4 августа, их госпитализировали для дополнительного обследования, сообщило ранее правительство Самарской области.Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, турция, самара, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, дтп с российскими туристами в турции
01:45 05.08.2021 (обновлено: 02:44 05.08.2021)
Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару
Еще десять российских туристов, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару