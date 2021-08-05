https://ria.ru/20210805/postradavshie-1744430485.html

Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару

Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару - РИА Новости, 05.08.2021

Еще десять россиян, пострадавших в ДТП в Турции, вернулись в Самару

Самолет с 10 россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции, приземлился в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:45

2021-08-05T01:45

2021-08-05T02:44

происшествия

турция

самара

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

дтп с российскими туристами в турции

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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Самолет с 10 россиянами, пострадавшими в ДТП в Турции, приземлился в самарском аэропорту "Курумоч", передает корреспондент РИА Новости.Рейс ZF6394 прибыл из Антальи в Самару в 02:31 (01:31 мск), говорится на информационном табло аэропорта.Как сообщили журналистам в региональном оперштабе, созданном для помощи пострадавшим, состояние всех 10 прибывших удовлетворительное, никто из них не госпитализирован.Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщили журналистам, что в больницах Турции остаются шесть пострадавших россиян. Еще два туриста прилетели домой 4 августа, их госпитализировали для дополнительного обследования, сообщило ранее правительство Самарской области.Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

турция

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, самара, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, дтп с российскими туристами в турции