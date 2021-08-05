Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября - РИА Новости, 05.08.2021
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября
Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:22
2021-08-05T15:23
общество
москва
центр "фобос"
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентым количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", - рассказал Тишковец.По его словам, во второй половине сентября в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, активизируется циклоническая деятельность."Температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее. Погода станет более неустойчивой - то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями – осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета", - добавил Тишковец.Синоптик уточнил, что поворотным моментом сезона станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в 20-ые числа сентября, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы: хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Так появляется багрянец и наступает золотая осень.
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744294668.html
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744292807.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fff2ffebda50d2f109ea98b297997ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, центр "фобос", погода, россия
15:22 05.08.2021 (обновлено: 15:23 05.08.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Синоптик "Фобос" Тишковец: температура в Москве в первой половине сентября будет выше нормы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентым количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", - рассказал Тишковец.
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 11:02
Москвичам рассказали о погоде в выходные
По его словам, во второй половине сентября в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, активизируется циклоническая деятельность.
"Температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее. Погода станет более неустойчивой - то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями – осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета", - добавил Тишковец.
Синоптик уточнил, что поворотным моментом сезона станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в 20-ые числа сентября, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы: хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Так появляется багрянец и наступает золотая осень.
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:53
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния