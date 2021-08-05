https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября - РИА Новости, 05.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:22

2021-08-05T15:22

2021-08-05T15:23

общество

москва

центр "фобос"

погода

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы, это может быть классическое бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентым количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", - рассказал Тишковец.По его словам, во второй половине сентября в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, активизируется циклоническая деятельность."Температура вернется в норму и постепенно окажется даже немного ниже ее. Погода станет более неустойчивой - то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями – осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета", - добавил Тишковец.Синоптик уточнил, что поворотным моментом сезона станет переход среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов в 20-ые числа сентября, что для фабрики фотосинтеза является критической температурой – происходит ее замедление и прекращение работы: хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Так появляется багрянец и наступает золотая осень.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744294668.html

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744292807.html

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общество, москва, центр "фобос", погода, россия