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Шоубиз
https://ria.ru/20210805/pekha-1744531162.html
"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном
"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном - РИА Новости, 05.08.2021
"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном
Стас Пьеха раскрыл, как складываются его отношения с семилетним сыном Петей. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:51
2021-08-05T16:51
шоубиз
дети
стас пьеха
знаменитости
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как складываются его отношения с семилетним сыном Петей. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой.Певец признался, что из-за пандемии коронавируса давно не виделся с ребенком. "По Skype и по FaceTime общаюсь и тогда, когда приезжаю в Питер. Из-за пандемии я довольно долго там не был", — говорит Пьеха.Исполнитель понимает, что его сын может страдать из-за нехватки общения с отцом. Однако он уверен, что дает своему ребенку больше, чем когда-то получил от своего родителя. "Думаю, что часть этого есть, потому что то, что передали нам, передаем и мы. Но мой отец мне денег не давал и не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по Skype или FaceTime, а я хотя бы это могу", — откровенничает Пьеха.Недавно семилетний сын певца оказался в центре скандала. 20 июля стало известно, что Петю избили. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он ударился головой. Ребенка госпитализировали.На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.
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дети, стас пьеха, знаменитости
16:51 05.08.2021
 

"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как складываются его отношения с семилетним сыном Петей. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой.
Певец признался, что из-за пандемии коронавируса давно не виделся с ребенком.
"По Skype и по FaceTime общаюсь и тогда, когда приезжаю в Питер. Из-за пандемии я довольно долго там не был", — говорит Пьеха.
Исполнитель понимает, что его сын может страдать из-за нехватки общения с отцом. Однако он уверен, что дает своему ребенку больше, чем когда-то получил от своего родителя.
"Думаю, что часть этого есть, потому что то, что передали нам, передаем и мы. Но мой отец мне денег не давал и не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по Skype или FaceTime, а я хотя бы это могу", — откровенничает Пьеха.
Недавно семилетний сын певца оказался в центре скандала. 20 июля стало известно, что Петю избили. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он ударился головой. Ребенка госпитализировали.
На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.
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