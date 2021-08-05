https://ria.ru/20210805/pekha-1744531162.html

"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном

"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном - РИА Новости, 05.08.2021

"По Skype общаюсь": Стас Пьеха рассказал об отношениях с семилетним сыном

Стас Пьеха раскрыл, как складываются его отношения с семилетним сыном Петей. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:51

2021-08-05T16:51

2021-08-05T16:51

шоубиз

дети

стас пьеха

знаменитости

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как складываются его отношения с семилетним сыном Петей. Об этом он рассказал в беседе с Аленой Жигаловой.Певец признался, что из-за пандемии коронавируса давно не виделся с ребенком. "По Skype и по FaceTime общаюсь и тогда, когда приезжаю в Питер. Из-за пандемии я довольно долго там не был", — говорит Пьеха.Исполнитель понимает, что его сын может страдать из-за нехватки общения с отцом. Однако он уверен, что дает своему ребенку больше, чем когда-то получил от своего родителя. "Думаю, что часть этого есть, потому что то, что передали нам, передаем и мы. Но мой отец мне денег не давал и не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по Skype или FaceTime, а я хотя бы это могу", — откровенничает Пьеха.Недавно семилетний сын певца оказался в центре скандала. 20 июля стало известно, что Петю избили. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он ударился головой. Ребенка госпитализировали.На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.

https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, стас пьеха, знаменитости