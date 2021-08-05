https://ria.ru/20210805/pechi-1744480636.html
Глава Приамурья поручил восстановить печи в частных домах до начала холодов
Глава Приамурья поручил восстановить печи в частных домах до начала холодов - РИА Новости, 05.08.2021
Глава Приамурья поручил восстановить печи в частных домах до начала холодов
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился восстановить печи в частных жилых домах, пострадавших от паводка, до начала холодов и отопительного... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:14
2021-08-05T12:14
2021-08-05T12:14
амурская область
общество
благовещенский район
магдагачинский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился восстановить печи в частных жилых домах, пострадавших от паводка, до начала холодов и отопительного периода.Как сообщает правительство Приамурья, всего в области нужно восстановить около 100 печей, сейчас приведено в порядок после паводка только 20, при этом специалистов-печников в регионе не хватает. Орлов вместе с министром строительства и архитектуры Амурской области Николаем Сибиряковым оценили, как ведутся работы в Благовещенском районе, где сейчас самая острая проблема."Пострадавшие от паводка печи необходимо срочно восстанавливать, так как отопительный сезон не за горами. Все материалы, закупленные за бюджетный счет, доставляются в муниципальные образования, труд печников также оплачиваются из областной казны. Муниципалитеты в свою очередь организовывают проживание и питание работников. Ситуацию с восстановлением печного отопления в регионе держу на личном контроле", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Все пострадавшие от паводка печи уже восстановили в Магдагачинском районе Амурской области."Основная проблема в кадрах – катастрофически не хватает печников. Мы постоянно монитором рынок труда в этом направлении, разговариваем со специалистами", - приводятся в сообщении слова Сибирякова.
https://ria.ru/20210804/priamure-1744273037.html
https://ria.ru/20210729/remont-1743405601.html
благовещенский район
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общество, благовещенский район, магдагачинский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил восстановить печи в частных домах до начала холодов
Глава Приамурья Орлов поручил восстановить печи в домах, пострадавших от паводка, до начала холодов