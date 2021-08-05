https://ria.ru/20210805/passaizhry-1744440794.html

Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете

Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете - РИА Новости, 05.08.2021

Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете

Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, совершившего вынужденную посадку в Казани ночью в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T07:37

2021-08-05T07:37

2021-08-05T11:10

происшествия

казань

екатеринбург

москва

sukhoi superjet

россия

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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, совершившего вынужденную посадку в Казани ночью в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.Ранее ряд СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия".По информации Гатауллина, в 00:03 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань"."Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Была выполнена замена борта", — сказал Гатауллин.Собеседник агентства уточнил, что на вынужденно севшем борту находились 26 пассажиров.

https://ria.ru/20210803/samolet-1744102514.html

казань

екатеринбург

москва

россия

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происшествия, казань, екатеринбург, москва, sukhoi superjet, россия