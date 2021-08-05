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Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете
Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете - РИА Новости, 05.08.2021
Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете
Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, совершившего вынужденную посадку в Казани ночью в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T07:37
2021-08-05T11:10
происшествия
казань
екатеринбург
москва
sukhoi superjet
россия
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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва, совершившего вынужденную посадку в Казани ночью в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.Ранее ряд СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия".По информации Гатауллина, в 00:03 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань"."Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Была выполнена замена борта", — сказал Гатауллин.Собеседник агентства уточнил, что на вынужденно севшем борту находились 26 пассажиров.
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происшествия, казань, екатеринбург, москва, sukhoi superjet, россия
07:37 05.08.2021 (обновлено: 11:10 05.08.2021)
 
Пассажиры севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете

Пассажиры экстренно севшего в Казани рейса вылетели в Москву на другом самолете

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Пассажиры рейса ЕкатеринбургМосква, совершившего вынужденную посадку в Казани ночью в четверг, вылетели в Москву на другом самолете, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.
Ранее ряд СМИ сообщили, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги и стал снижаться. Самолет принадлежит авиакомпании "Россия".
По информации Гатауллина, в 00:03 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань".
"Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Была выполнена замена борта", — сказал Гатауллин.
Собеседник агентства уточнил, что на вынужденно севшем борту находились 26 пассажиров.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:48
В Екатеринбурге вынужденно сел пассажирский самолет
 
ПроисшествияКазаньЕкатеринбургМоскваSukhoi SuperjetРоссия
 
 
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