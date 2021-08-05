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Зеленский пожалел жителей Донбасса с российскими паспортами

Зеленский пожалел жителей Донбасса с российскими паспортами - РИА Новости, 05.08.2021

Зеленский пожалел жителей Донбасса с российскими паспортами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, которые проживают в Донбассе и при этом были вынуждены получить паспорта РФ. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:58

2021-08-05T19:58

2021-08-05T19:58

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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, которые проживают в Донбассе и при этом были вынуждены получить паспорта РФ."Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных документов непризнанных "республик" и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы. Но люди разные, обстоятельства разные. Ведь кто-то остался там ухаживать за своими лежачими родными и, чтобы выжить, они вынуждены получать российские паспорта или какой-то другой документ. Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные и людей нельзя делить по паспорту", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом".Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия