Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит" - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:56
2021-08-05T21:36
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_af62564bdf81241e8be0068e3709f51b.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар не пролетит, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения", — сказала Памфилова.Она добавила, что "никто не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергалась сомнению".По словам представителя ЦИК, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно."В том числе гарантируем содействовать организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней",— пояснила Памфилова.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html
https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_118249694567851ab96589b4b75a3eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
20:56 05.08.2021 (обновлено: 21:36 05.08.2021)
 
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"

Глава ЦИК Памфилова дала гарантию по сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар не пролетит, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит – комар не пролетит … Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться",— сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 20:50
Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России
Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения", — сказала Памфилова.
Она добавила, что "никто не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергалась сомнению".
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 11:49
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
По словам представителя ЦИК, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно.
"В том числе гарантируем содействовать организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней",— пояснила Памфилова.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ПолитикаЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния