https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html

Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"

Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит" - РИА Новости, 05.08.2021

Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"

ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:56

2021-08-05T20:56

2021-08-05T21:36

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар не пролетит, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения", — сказала Памфилова.Она добавила, что "никто не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергалась сомнению".По словам представителя ЦИК, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно."В том числе гарантируем содействовать организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней",— пояснила Памфилова.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html

https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова