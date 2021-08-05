https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586825.html
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит" - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:56
2021-08-05T20:56
2021-08-05T21:36
политика
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦИК РФ предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар не пролетит, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения", — сказала Памфилова.Она добавила, что "никто не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергалась сомнению".По словам представителя ЦИК, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно."В том числе гарантируем содействовать организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней",— пояснила Памфилова.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html
https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
20:56 05.08.2021 (обновлено: 21:36 05.08.2021)
Памфилова о сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
Глава ЦИК Памфилова дала гарантию по сохранности бюллетеней на выборах: "Комар не пролетит"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. ЦИК РФ
предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
и все вопросы безопасности их хранения, что не то что мышка не проскочит – комар не пролетит, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова
.
"Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит – комар не пролетит … Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться",— сказала Памфилова.
Самые недоверчивые кандидаты смогут делегировать своих наблюдателей для круглосуточного мониторинга за хранением бюллетеней во время голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Самым недоверчивым кандидатам мы предоставляем возможность хоть на круглосуточное дежурство посадить своих наблюдателей рядом с помещениями хранения бюллетеней, если им вдруг окажется мало довольно широко предоставленных возможностей круглосуточного видеонаблюдения", — сказала Памфилова.
Она добавила, что "никто не заинтересован в том, чтобы достоверность результатов и легитимность выборов подвергалась сомнению".
По словам представителя ЦИК, чтобы ни у кого не было сомнений, у каждого кандидата будет возможность направить своих наблюдателей, которые смогут друг друга взаимозаменять, исходя из того, как им удобно.
"В том числе гарантируем содействовать организации "живого" наблюдения и в ночное время, если у кого-то есть какие-то сомнения в том, каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней",— пояснила Памфилова.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.