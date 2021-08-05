https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744482380.html
Памфилова назвала предложения перенести выборы спорными
Памфилова назвала предложения перенести выборы спорными - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова назвала предложения перенести выборы спорными
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала предложения перенести выборы с сентября на декабрь спорными. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:21
2021-08-05T12:21
2021-08-05T13:34
политика
элла памфилова
партия роста
сергей демин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала предложения перенести выборы с сентября на декабрь спорными.Ранее Партия Роста направила в ЦИК письмо с просьбой рассмотреть возможность передвинуть даты голосования из-за ситуации с пандемией.Она также задалась вопросом, кто может спрогнозировать, а также как именно и с какими последствиями будет развиваться эпидемия. Ситуация с COVID-19, по ее словам, стала новой реальностью и все государства пытаются адаптироваться к ней.Председатель Центризбиркома отметила, что нельзя остановить общественно-политические, социальные, культурные, спортивные и другие процессы, связанные с жизнедеятельностью и полноценным функционированием общества и страны в целом."И мы полагаем, что оптимальный вариант, который мы нашли, чтобы адаптироваться в этой ситуации, чтобы обеспечить основной приоритет — безопасность наших людей. И исходя из этого основного приоритета и исходя из принципа, что выборы должны быть максимально легитимными, перестроили свою деятельность", — заключила Памфилова.Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, элла памфилова, партия роста, сергей демин
12:21 05.08.2021 (обновлено: 13:34 05.08.2021)
Памфилова назвала предложения перенести выборы спорными
Глава ЦИК: "Считаю, что заявления некоторых о том, что давайте отложим выборы, они спорные"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова
назвала предложения перенести выборы с сентября на декабрь спорными.
Ранее Партия Роста
направила в ЦИК письмо с просьбой рассмотреть возможность передвинуть даты голосования из-за ситуации с пандемией.
"Я считаю, что заявления некоторых о том, что давайте отложим выборы, они, мягко говоря, спорные, поскольку насколько вероятно, что к декабрю или через полгода ситуация с пандемией будет улучшаться?" — сказала Памфилова.
Она также задалась вопросом, кто может спрогнозировать, а также как именно и с какими последствиями будет развиваться эпидемия. Ситуация с COVID-19, по ее словам, стала новой реальностью и все государства пытаются адаптироваться к ней.
Председатель Центризбиркома отметила, что нельзя остановить общественно-политические, социальные, культурные, спортивные и другие процессы, связанные с жизнедеятельностью и полноценным функционированием общества и страны в целом.
"И мы полагаем, что оптимальный вариант, который мы нашли, чтобы адаптироваться в этой ситуации, чтобы обеспечить основной приоритет — безопасность наших людей. И исходя из этого основного приоритета и исходя из принципа, что выборы должны быть максимально легитимными, перестроили свою деятельность", — заключила Памфилова.
Выборы в Госдуму
и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.