https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744528338.html

Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии

Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии - РИА Новости, 05.08.2021

Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии

Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:10

2021-08-05T16:10

2021-08-05T16:21

безопасность

афганистан

центральная азия

россия

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ТАШКЕНТ, 5 авг - РИА Новости. Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.Герасимов отметил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.В Афганистане не первый год идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

афганистан

центральная азия

россия

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безопасность, афганистан, центральная азия, россия