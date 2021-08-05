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Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии
Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии - РИА Новости, 05.08.2021
Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии
Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:10
2021-08-05T16:21
безопасность
афганистан
центральная азия
россия
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ТАШКЕНТ, 5 авг - РИА Новости. Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.Герасимов отметил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.В Афганистане не первый год идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
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безопасность, афганистан, центральная азия, россия
16:10 05.08.2021 (обновлено: 16:21 05.08.2021)
 
Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии

Генштаб: Россия увеличила поставки оружия странам Центральной Азии на фоне обострения в Афганистане

© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Таджикистана участвуют в параде на границе с Афганистаном
Военнослужащие Таджикистана участвуют в параде на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана
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ТАШКЕНТ, 5 авг - РИА Новости. Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи", - сказал он в ходе встречи с коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.
Герасимов отметил, что Россия также оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.
В Афганистане не первый год идет противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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БезопасностьАфганистанЦентральная АзияРоссия
 
 
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