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Косачев назвал число приглашенных зарубежных наблюдателей на выборы в ГД

Косачев назвал число приглашенных зарубежных наблюдателей на выборы в ГД - РИА Новости, 05.08.2021

Косачев назвал число приглашенных зарубежных наблюдателей на выборы в ГД

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Россия предусмотрела приезд около 300 зарубежных наблюдателей на выборы в РФ, сообщил вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:30

2021-08-05T11:30

2021-08-05T11:38

политика

в мире

константин косачев

бюро по демократическим институтам и правам человека

выборы в государственную думу

обсе

россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Россия предусмотрела приезд около 300 зарубежных наблюдателей на выборы в РФ, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей."Ничего трагичного не происходит. Наши выборы состоятся в соответствии с нашими собственными планами", - сказал Косачев в четверг в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что выборы в РФ проводятся не для того, чтобы за ними кто-то наблюдал, а для того, чтобы конституционным, легитимным образом были сформированы институты российской власти, и в данном случае – нижняя палата парламента."Мы сторонники приглашения международных наблюдателей, мы делаем это в большем объеме, чем другие страны... В данном случае, даже с учетом сложной эпидемиологической ситуации была предусмотрена возможность приезда в Россию около 300 наблюдателей из-за рубежа", - сказал сенатор.По словам Косачева, в США зарубежных наблюдателей не более трех десятков.Политик также сообщил, что приглашение наблюдать за выборами в РФ были направлены в международные организации, включая и ПА ОБСЕ. Косачев подчеркнул, что БДИПЧ присвоило себе право разработки методологии оценки выборов, чего в международной практике не существует. При этом, по его словам, по российским выборам заранее готовится доклад с критичными оценками."Деятельность БДИПЧ предельно политизирована. Наше сотрудничество является примером нашей доброй воли", - сказал законодатель. По его словам, российская сторона готова работать с ОБСЕ, вести диалог, подтверждая демократичность выборов и опровергая возможные критичные оценки избирательного процесса в РФ.

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, константин косачев, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в государственную думу, обсе, россия