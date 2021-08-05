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Путин освободил от должности первого замглавы Минюста
Путин освободил от должности первого замглавы Минюста - РИА Новости, 05.08.2021
Путин освободил от должности первого замглавы Минюста
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:22
2021-08-05T20:58
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации ... Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
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политика, владимир путин, россия
20:22 05.08.2021 (обновлено: 20:58 05.08.2021)
 
Путин освободил от должности первого замглавы Минюста

Президент России Путин подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Минюста Любимова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации ... Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
 
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