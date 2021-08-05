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Путин освободил от должности первого замглавы Минюста

Путин освободил от должности первого замглавы Минюста - РИА Новости, 05.08.2021

Путин освободил от должности первого замглавы Минюста

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:22

2021-08-05T20:22

2021-08-05T20:58

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Любимова Юрия Сергеевича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации ... Назначить Забарчука Евгения Леонидовича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, владимир путин, россия