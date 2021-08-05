https://ria.ru/20210805/lift-1744585033.html

Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево

Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 05.08.2021

Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево

Ребенок получил травму руки в лифте московского аэропорта Шереметьево, его состояние стабильно, но он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T20:33

2021-08-05T20:33

2021-08-05T20:33

происшествия

шереметьево (аэропорт)

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ребенок получил травму руки в лифте московского аэропорта Шереметьево, его состояние стабильно, но он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Сегодня в 16.20 мск в медпункт терминала D аэропорта Шереметьево обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения, получившим травму руки в кабине лифта в результате неосторожности. В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту, и вызвана бригада скорой помощи", - сказали в пресс-службе.Как уточняется, состояние ребенка стабильное. Ребенок госпитализирован в ЦКБ Красногорска."На месте события специалистами АО "МАШ" был осмотрен лифт и оформлено заключение о его технической исправности. Во всех лифтах аэропорта Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта", - отметили в пресс-службе.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево", - сказала она.Короткова пояснила, что прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, добавила она.Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская, СК также организовал проверку после распространения в СМИ видео, на котором пассажиры аэропорта помогают вызволить руку ребенка, зажатую дверями лифта."Организована доследственная проверка, в рамках которой уже установлено, что малолетний мальчик 2015 года рождения получил ушибленную рану предплечья ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила журналистам Марковская.

https://ria.ru/20210729/batut-1743383320.html

https://ria.ru/20210728/pekha-1743261927.html

красногорск

россия

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происшествия, шереметьево (аэропорт), красногорск, следственный комитет россии (ск рф), россия