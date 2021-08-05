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Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево
Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 05.08.2021
Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево
Ребенок получил травму руки в лифте московского аэропорта Шереметьево, его состояние стабильно, но он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T20:33
2021-08-05T20:33
2021-08-05T20:33
происшествия
шереметьево (аэропорт)
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ребенок получил травму руки в лифте московского аэропорта Шереметьево, его состояние стабильно, но он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Сегодня в 16.20 мск в медпункт терминала D аэропорта Шереметьево обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения, получившим травму руки в кабине лифта в результате неосторожности. В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту, и вызвана бригада скорой помощи", - сказали в пресс-службе.Как уточняется, состояние ребенка стабильное. Ребенок госпитализирован в ЦКБ Красногорска."На месте события специалистами АО "МАШ" был осмотрен лифт и оформлено заключение о его технической исправности. Во всех лифтах аэропорта Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта", - отметили в пресс-службе.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова."Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево", - сказала она.Короткова пояснила, что прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, добавила она.Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская, СК также организовал проверку после распространения в СМИ видео, на котором пассажиры аэропорта помогают вызволить руку ребенка, зажатую дверями лифта."Организована доследственная проверка, в рамках которой уже установлено, что малолетний мальчик 2015 года рождения получил ушибленную рану предплечья ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила журналистам Марковская.
https://ria.ru/20210729/batut-1743383320.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), красногорск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Ребенок травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево
Прокуратура проверит данные о ребенке, который травмировал руку в лифте аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Ребенок получил травму руки в лифте московского аэропорта Шереметьево
, его состояние стабильно, но он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Сегодня в 16.20 мск в медпункт терминала D аэропорта Шереметьево обратилась пассажирка с ребенком 2015 года рождения, получившим травму руки в кабине лифта в результате неосторожности. В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту, и вызвана бригада скорой помощи", - сказали в пресс-службе.
Как уточняется, состояние ребенка стабильное. Ребенок госпитализирован в ЦКБ Красногорска
.
"На месте события специалистами АО "МАШ" был осмотрен лифт и оформлено заключение о его технической исправности. Во всех лифтах аэропорта Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта", - отметили в пресс-службе.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с зажатием малолетнего ребенка дверями лифта в аэропорту Шереметьево", - сказала она.
Короткова пояснила, что прокуратурой инициирована проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, добавила она.
Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
Елена Марковская, СК
также организовал проверку после распространения в СМИ видео, на котором пассажиры аэропорта помогают вызволить руку ребенка, зажатую дверями лифта.
"Организована доследственная проверка, в рамках которой уже установлено, что малолетний мальчик 2015 года рождения получил ушибленную рану предплечья ... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила журналистам Марковская.