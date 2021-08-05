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В России выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 05.08.2021

В России выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 23 120 случаев COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:02

2021-08-05T11:02

2021-08-05T15:47

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 120 случаев COVID-19, говорится в сообщении оперштаба.Днем ранее их было 22 589. Темп прироста по-прежнему составляет 0,36 процента. Умерли за сутки 794 человека, выписались после лечения — 20 370. У 8,2 процента заразившихся (1799 человек) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3227 (накануне было 2502), Санкт-Петербурге — 1911, Подмосковье — 1287, Нижегородской области — 552, Свердловской — 515, Воронежской — 477, Красноярском крае — 476, Пермском — 475, Самарской области — 461, Ростовской — 456.Меньше всего заболевших на Чукотке — семь человек, а в Ненецком автономном округе их 12.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 379 904 человека, из них 162 509 умерли, 5 700 212 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 199,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 200 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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