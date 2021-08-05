https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744438621.html

Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19

Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19

Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T06:40

2021-08-05T06:40

2021-08-05T06:40

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

антонина плоскирева

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.

https://ria.ru/20210805/revaktsinatsiya-1744431119.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, антонина плоскирева