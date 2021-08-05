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Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T06:40
2021-08-05T06:40
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
антонина плоскирева
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, антонина плоскирева
06:40 05.08.2021
 
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19

Врач Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период COVID-19 длится 18-19 дней

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса - 11 дней", - сказала Плоскирева.

Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.
Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.
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ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнтонина Плоскирева
 
 
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