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Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T06:40
2021-08-05T06:40
2021-08-05T06:40
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
антонина плоскирева
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Острый период инфекции COVID-19 у больных длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней, при этом период восстановления может занять несколько месяцев, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.Время выздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции определяется в первую очередь наличием у пациента иных заболеваний, возрастом и формой тяжести инфекции, пояснила Плоскирева.
https://ria.ru/20210805/revaktsinatsiya-1744431119.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, антонина плоскирева
Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Врач Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период COVID-19 длится 18-19 дней