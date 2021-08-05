https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744432230.html
"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях - РИА Новости, 05.08.2021
"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
Нежелательных реакций на вакцину от COVID-19, помимо уже известных, у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердца или с воспалительным процессом не... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T03:14
2021-08-05T03:14
2021-08-05T03:14
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Нежелательных реакций на вакцину от COVID-19, помимо уже известных, у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердца или с воспалительным процессом не наблюдается, противопоказаний для прививки от коронавируса считанные единицы, заявил РИА Новости руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.Он уточнил, что после вакцинации может подняться температура, поболеть место укола, возможно общее ощущение дискомфорта, которое достаточно быстро проходит, но это не те причины, из-за которых стоит отказываться от прививки.Вакцинация как раз и нужна, чтобы защитить больных хроническими заболеваниями сердца и почек, потому что коронавирус очень сильно бьет по этим органам, подчеркнул Семенов."Противопоказаний против прививки от коронавируса считанные единицы. К ним относятся острое инфекционное заболевание, то есть, например, вы сегодня простудились, вам не надо делать прививку, вы должны выздороветь. К ним может относиться аллергия на один или непереносимость одного или нескольких компонентов препарата, то есть вам делали когда-то раньше прививки и у вас была сильная воспалительная реакция", - пояснил Семенов.Он уточнил, что ни заболевания сердца, ни заболевания почек не являются противопоказаниями, особенно если эти хронические заболевания находятся вне обострения. Перед вакцинацией пациентам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, который подтвердит, что процесс контролируемый и можно делать прививку.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, александр семенов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
В "Векторе" заявили об отсутствии побочных эффектов на вакцину при хронических заболеваниях
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Нежелательных реакций на вакцину от COVID-19
, помимо уже известных, у пациентов с хроническими заболеваниями почек, сердца или с воспалительным процессом не наблюдается, противопоказаний для прививки от коронавируса считанные единицы, заявил РИА Новости руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
в Екатеринбурге Александр Семенов
.
"Случаи нежелательных побочных эффектов, возникших в результате прививок, расследуются каждый раз тщательнейшим образом. Достоверной статистики о том, что у людей с больными почками, с заболеваниями сердца, либо с какими-то воспалительными процессами хроническими, которые не являются противопоказаниями для вакцинации против коронавирусной инфекции, нет, мы не наблюдаем каких-то побочных эффектов, выходящих за пределы обычных реакций", - сказал Семенов.
Он уточнил, что после вакцинации может подняться температура, поболеть место укола, возможно общее ощущение дискомфорта, которое достаточно быстро проходит, но это не те причины, из-за которых стоит отказываться от прививки.
Вакцинация как раз и нужна, чтобы защитить больных хроническими заболеваниями сердца и почек, потому что коронавирус очень сильно бьет по этим органам, подчеркнул Семенов.
"Противопоказаний против прививки от коронавируса считанные единицы. К ним относятся острое инфекционное заболевание, то есть, например, вы сегодня простудились, вам не надо делать прививку, вы должны выздороветь. К ним может относиться аллергия на один или непереносимость одного или нескольких компонентов препарата, то есть вам делали когда-то раньше прививки и у вас была сильная воспалительная реакция", - пояснил Семенов.
Он уточнил, что ни заболевания сердца, ни заболевания почек не являются противопоказаниями, особенно если эти хронические заболевания находятся вне обострения. Перед вакцинацией пациентам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, который подтвердит, что процесс контролируемый и можно делать прививку.