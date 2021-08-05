00:37 05.08.2021 (обновлено: 00:41 05.08.2021)
Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме
Роспотребнадзор сообщил, что пациенты с дельта-штаммом COVID-19 болеют тяжелее и дольше
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное", — говорится в сообщении.
Симптомы при штамме "дельта" остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, уточнили в ведомстве, врачи также наблюдают признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.
Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, отметили в пресс-службе.
"Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — пояснили в ведомстве.