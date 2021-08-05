https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744428996.html

Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме

Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме - РИА Новости, 05.08.2021

Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме

Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:37

2021-08-05T00:37

2021-08-05T00:41

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Симптомы при штамме "дельта" остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, уточнили в ведомстве, врачи также наблюдают признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, отметили в пресс-службе."Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии