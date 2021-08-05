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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744428996.html
Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме
Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме - РИА Новости, 05.08.2021
Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме
Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:37
2021-08-05T00:41
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Симптомы при штамме "дельта" остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, уточнили в ведомстве, врачи также наблюдают признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, отметили в пресс-службе."Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — пояснили в ведомстве.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:37 05.08.2021 (обновлено: 00:41 05.08.2021)
 
Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме

Роспотребнадзор сообщил, что пациенты с дельта-штаммом COVID-19 болеют тяжелее и дольше

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом коронавируса, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное", — говорится в сообщении.

Симптомы при штамме "дельта" остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако, уточнили в ведомстве, врачи также наблюдают признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.
Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, отметили в пресс-службе.
"Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — пояснили в ведомстве.
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