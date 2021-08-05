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Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир
Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир - РИА Новости, 05.08.2021
Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир
Представители коммунальных служб по закону имеют право прийти с проверкой в вашу квартиру при условии соблюдения некоторых правил. Об этом в интервью... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:13
2021-08-05T12:13
общество
жкх
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Юрист назвал условие, при котором коммунальщики могут прийти к вам домой без разрешения
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Представители коммунальных служб по закону имеют право прийти с проверкой в вашу квартиру при условии соблюдения некоторых правил. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя слова адвоката Анатолия Миронова.Ранее Миронов рассказал, что коммунальщики могут "без приглашения" нагрянуть с проверкой.Гавришев подтвердил, что такое возможно, но прежде всего коммунальщики должны заранее предупредить жильцов квартиры об этом и согласовать с ними удобную дату и время.Он также обратил внимание на то, что незапланированные проверки, как и попытки попасть в квартиру без разрешения жильцов, недопустимы. В некоторых случаях специалисты коммунальных услуг могут подать на последних в суд, чтобы получить право проверить помещение.В заключении Гавришев призвал россиян к осторожности, так как на фоне появления информации о предстоящих проверках активизируются мошенники, представляющиеся сотрудниками ЖКХ.
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общество, жкх
12:13 05.08.2021
 
Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир

Глава AVG Legal Гавришев: коммунальщики имеют право на внезапную проверку квартир

© РИА Новости / Антон ДенисовЖенщина открывает дверь в квартиру
Женщина открывает дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Представители коммунальных служб по закону имеют право прийти с проверкой в вашу квартиру при условии соблюдения некоторых правил. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя слова адвоката Анатолия Миронова.
Ранее Миронов рассказал, что коммунальщики могут "без приглашения" нагрянуть с проверкой.
Гавришев подтвердил, что такое возможно, но прежде всего коммунальщики должны заранее предупредить жильцов квартиры об этом и согласовать с ними удобную дату и время.
Он также обратил внимание на то, что незапланированные проверки, как и попытки попасть в квартиру без разрешения жильцов, недопустимы. В некоторых случаях специалисты коммунальных услуг могут подать на последних в суд, чтобы получить право проверить помещение.
В заключении Гавришев призвал россиян к осторожности, так как на фоне появления информации о предстоящих проверках активизируются мошенники, представляющиеся сотрудниками ЖКХ.
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