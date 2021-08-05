https://ria.ru/20210805/kommunalschiki-1744480427.html

Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир

Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир - РИА Новости, 05.08.2021

Юрист прокомментировал сообщения о возможности внезапных проверок квартир

Представители коммунальных служб по закону имеют право прийти с проверкой в вашу квартиру при условии соблюдения некоторых правил. Об этом в интервью... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:13

2021-08-05T12:13

2021-08-05T12:13

общество

жкх

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Юрист назвал условие, при котором коммунальщики могут прийти к вам домой без разрешения

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Представители коммунальных служб по закону имеют право прийти с проверкой в вашу квартиру при условии соблюдения некоторых правил. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя слова адвоката Анатолия Миронова.Ранее Миронов рассказал, что коммунальщики могут "без приглашения" нагрянуть с проверкой.Гавришев подтвердил, что такое возможно, но прежде всего коммунальщики должны заранее предупредить жильцов квартиры об этом и согласовать с ними удобную дату и время.Он также обратил внимание на то, что незапланированные проверки, как и попытки попасть в квартиру без разрешения жильцов, недопустимы. В некоторых случаях специалисты коммунальных услуг могут подать на последних в суд, чтобы получить право проверить помещение.В заключении Гавришев призвал россиян к осторожности, так как на фоне появления информации о предстоящих проверках активизируются мошенники, представляющиеся сотрудниками ЖКХ.

https://ria.ru/20210728/dolgi-1743187132.html

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2021

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общество, жкх