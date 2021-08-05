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Суд арестовал экс-сотрудника МВД за хищение более 24 миллионов рублей
Суд арестовал экс-сотрудника МВД за хищение более 24 миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2021
Суд арестовал экс-сотрудника МВД за хищение более 24 миллионов рублей
Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения и предпринимателя, подозреваемых в хищении более 24 миллионов рублей,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:23
2021-08-05T21:26
происшествия
общество
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 5 авг – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения и предпринимателя, подозреваемых в хищении более 24 миллионов рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-служба Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.По информации суда, экс-начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД" Абакар Джанакаев и действовавший с ним в сговоре предприниматель подозреваются в хищении денежных средств в размере более 24 800 000 рублей, выделенных в рамках исполнения госконтрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания МВД по РД."Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно. Уголовное дело возбуждено 02.08.2021 по части 4 статьи 159 УК РФ", – сообщила собеседница агентства.
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происшествия, общество, республика дагестан, россия
21:23 05.08.2021 (обновлено: 21:26 05.08.2021)
 
Суд арестовал экс-сотрудника МВД за хищение более 24 миллионов рублей

В Дагестане суд арестовал экс-сотрудника МВД за хищение более 24 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МАХАЧКАЛА, 5 авг – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения и предпринимателя, подозреваемых в хищении более 24 миллионов рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-служба Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
По информации суда, экс-начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД" Абакар Джанакаев и действовавший с ним в сговоре предприниматель подозреваются в хищении денежных средств в размере более 24 800 000 рублей, выделенных в рамках исполнения госконтрактов по оказанию услуг питания в изоляторах временного содержания МВД по РД.
"Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 2 октября 2021 года включительно. Уголовное дело возбуждено 02.08.2021 по части 4 статьи 159 УК РФ", – сообщила собеседница агентства.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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