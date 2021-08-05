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Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче
Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче - РИА Новости, 05.08.2021
Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче
На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:09
2021-08-05T12:09
магаданская область
юрий трутнев
восточный экономический форум — 2021
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свои инвестпроекты, морской фасад, туристические маршруты и золотые изделия, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Название экспозиции региона – "Магаданская область – территория больших перспектив". В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов."По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", – сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание.Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.
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магаданская область
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магаданская область, юрий трутнев, восточный экономический форум — 2021
12:09 05.08.2021
 

Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче

© Изображение предоставлено пресс-офисом ВЭФПроект на на VI Восточном экономическом форуме
Проект на на VI Восточном экономическом форуме
© Изображение предоставлено пресс-офисом ВЭФ
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свои инвестпроекты, морской фасад, туристические маршруты и золотые изделия, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
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4 августа, 15:42
Молодые бизнесмены и управленцы примут участие в ВЭФ-2021
Название экспозиции региона – "Магаданская область – территория больших перспектив". В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов.
"По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", – сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание.
Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.
"Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра „Талая“, строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева", – заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, слова которого приводит пресс-офис.
 
Магаданская областьЮрий ТрутневВосточный экономический форум — 2021
 
 
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