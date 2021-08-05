https://ria.ru/20210805/investproekty-1744479575.html
Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче
Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче - РИА Новости, 05.08.2021
Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче
На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:09
2021-08-05T12:09
2021-08-05T12:09
магаданская область
юрий трутнев
восточный экономический форум — 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744478326_0:129:2002:1255_1920x0_80_0_0_befe2379228e4156205ab0f45b7bcb0e.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свои инвестпроекты, морской фасад, туристические маршруты и золотые изделия, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Название экспозиции региона – "Магаданская область – территория больших перспектив". В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов."По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", – сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание.Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.
https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744478326_1:0:2002:1501_1920x0_80_0_0_6a4e1da4624c5bd45fe4f1c15bd94459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, юрий трутнев, восточный экономический форум — 2021
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости
. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свои инвестпроекты, морской фасад, туристические маршруты и золотые изделия, сообщает пресс-офис ВЭФ
.
Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.
Название экспозиции региона – "Магаданская область – территория больших перспектив". В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов.
"По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", – сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание.
Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.
"Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра „Талая“, строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева", – заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, слова которого приводит пресс-офис.