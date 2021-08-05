https://ria.ru/20210805/investproekty-1744479575.html

Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче

Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче - РИА Новости, 05.08.2021

Магадан представит на ВЭФ инвестпроекты, проекты по туризму и золотодобыче

На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:09

2021-08-05T12:09

2021-08-05T12:09

магаданская область

юрий трутнев

восточный экономический форум — 2021

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. На VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, Магаданская область в рамках выставки "Улица Дальнего Востока" представит свои инвестпроекты, морской фасад, туристические маршруты и золотые изделия, сообщает пресс-офис ВЭФ.Выставка организована Фондом Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО.Название экспозиции региона – "Магаданская область – территория больших перспектив". В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов."По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума", – сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание.Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магаданская область, юрий трутнев, восточный экономический форум — 2021