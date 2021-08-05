https://ria.ru/20210805/dtp-1744568543.html

На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП

На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП - РИА Новости, 05.08.2021

На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП

Дорожное движение по Крымскому мосту в направлении полуострова ограничено и производится по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:42

2021-08-05T18:42

2021-08-05T18:43

происшествия

дтп

республика крым

авто

керчь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573686966_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_b0d5b5a9eded2798f476169be4ee5f42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Дорожное движение по Крымскому мосту в направлении полуострова ограничено и производится по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УпрДор "Тамань"."Движение на Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км осуществляется по одной полосе из-за ДТП", - сообщили в ведомстве, в ведении которого находится автодорожная часть моста.На месте ДТП выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости, заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210802/dtp-1744053723.html

республика крым

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, республика крым, авто, керчь, россия