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На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП
На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП - РИА Новости, 05.08.2021
На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП
Дорожное движение по Крымскому мосту в направлении полуострова ограничено и производится по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:42
2021-08-05T18:43
происшествия
дтп
республика крым
авто
керчь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Дорожное движение по Крымскому мосту в направлении полуострова ограничено и производится по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УпрДор "Тамань"."Движение на Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км осуществляется по одной полосе из-за ДТП", - сообщили в ведомстве, в ведении которого находится автодорожная часть моста.На месте ДТП выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости, заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210802/dtp-1744053723.html
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происшествия, дтп, республика крым, авто, керчь, россия
18:42 05.08.2021 (обновлено: 18:43 05.08.2021)
 
На Крымском мосту перекрыли движение по одной полосе из-за ДТП

УпрДор "Тамань": ДТП произошло на Крымском мосту, движение идет по одной полосе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Дорожное движение по Крымскому мосту в направлении полуострова ограничено и производится по одной полосе из двух из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УпрДор "Тамань".
"Движение на Крымском мосту по направлению в город Керчь на 152 км осуществляется по одной полосе из-за ДТП", - сообщили в ведомстве, в ведении которого находится автодорожная часть моста.
На месте ДТП выставлены предупреждающие знаки и ограничение скорости, заторов и затруднений в движении нет. На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации, отметили в ведомстве.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 18:24
В Крыму пять человек пострадали в ДТП
 
ПроисшествияДТПРеспублика КрымАвтоКерчьРоссия
 
 
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