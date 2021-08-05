https://ria.ru/20210805/dnr-1744522440.html

В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией

В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией - РИА Новости, 05.08.2021

В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией

Предложение президента Украины Владимира Зеленского искать место в РФ жителям Донбасса, которые любят Россию, является недопустимой дискриминацией, скоро... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:45

2021-08-05T15:45

2021-08-05T15:48

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оон

луганская область

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донецкая народная республика

мид днр

наталья никонорова

россия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского искать место в РФ жителям Донбасса, которые любят Россию, является недопустимой дискриминацией, скоро "искать себе место" придется самому украинскому руководству, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет"."Что касается призывов господина Зеленского в адрес жителей республик "во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России", то здесь он, по сути, открыто подтверждает, что украинские власти до сих пор не понимают истинных причин конфликта в Донбассе", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, конфликт в Донбассе начался "не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России", а из-за нежелания Киева слышать мнение Донбасса. Полпред ДНР напомнила, что на референдуме 11 мая 2014 года 94% жителей Донецкой и Луганской областей проголосовали за право на самоопределение."Вы предлагаете им всем уехать, господин Зеленский? Увы, за эти семь лет готовность услышать Донбасс в Киеве не появилась, а конфликт только еще больше усугубился из-за бесчеловечного, антигуманного и в крайней степени циничного отношения к нам со стороны Украины", - отметила Никонорова.По ее словам, "та самая любовь к России, о которой размышляет Зеленский", помогает республикам восстанавливаться и развиваться, поскольку "эта любовь взаимна и подкрепляется реальными делами и поступками"."В отличие от Киева, который развернул против Донбасса вооруженный конфликт, продолжает обстреливать мирных граждан, ущемлять нас в неотъемлемых правах и свободах и при этом еще имеет наглость выгонять нас из родных домов. И это уже не говоря о том, что подобная дискриминация русского населения недопустима в соответствии с целым рядом актов международного права… Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется "искать себе место" вне своих высоких властных кабинетов", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/zakharova-1744514424.html

https://ria.ru/20210805/zheleznyak-1744513994.html

https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html

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в мире, оон, луганская область, владимир зеленский, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, россия