https://ria.ru/20210805/dnr-1744522440.html
В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией
В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией - РИА Новости, 05.08.2021
В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией
Предложение президента Украины Владимира Зеленского искать место в РФ жителям Донбасса, которые любят Россию, является недопустимой дискриминацией, скоро... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:45
2021-08-05T15:45
2021-08-05T15:48
в мире
оон
луганская область
владимир зеленский
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
россия
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского искать место в РФ жителям Донбасса, которые любят Россию, является недопустимой дискриминацией, скоро "искать себе место" придется самому украинскому руководству, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет"."Что касается призывов господина Зеленского в адрес жителей республик "во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России", то здесь он, по сути, открыто подтверждает, что украинские власти до сих пор не понимают истинных причин конфликта в Донбассе", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, конфликт в Донбассе начался "не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России", а из-за нежелания Киева слышать мнение Донбасса. Полпред ДНР напомнила, что на референдуме 11 мая 2014 года 94% жителей Донецкой и Луганской областей проголосовали за право на самоопределение."Вы предлагаете им всем уехать, господин Зеленский? Увы, за эти семь лет готовность услышать Донбасс в Киеве не появилась, а конфликт только еще больше усугубился из-за бесчеловечного, антигуманного и в крайней степени циничного отношения к нам со стороны Украины", - отметила Никонорова.По ее словам, "та самая любовь к России, о которой размышляет Зеленский", помогает республикам восстанавливаться и развиваться, поскольку "эта любовь взаимна и подкрепляется реальными делами и поступками"."В отличие от Киева, который развернул против Донбасса вооруженный конфликт, продолжает обстреливать мирных граждан, ущемлять нас в неотъемлемых правах и свободах и при этом еще имеет наглость выгонять нас из родных домов. И это уже не говоря о том, что подобная дискриминация русского населения недопустима в соответствии с целым рядом актов международного права… Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется "искать себе место" вне своих высоких властных кабинетов", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/zakharova-1744514424.html
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в мире, оон, луганская область, владимир зеленский, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, россия
15:45 05.08.2021 (обновлено: 15:48 05.08.2021)
В ДНР назвали предложение Зеленского искать место в России дискриминацией
Глава МИД ДНР Никонорова назвала предложение Зеленского жителям искать место в России дискриминацией
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости.
Предложение президента Украины Владимира Зеленского
искать место в РФ жителям Донбасса
, которые любят Россию
, является недопустимой дискриминацией, скоро "искать себе место" придется самому украинскому руководству, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины
на этой территории цивилизации не будет".
"Что касается призывов господина Зеленского в адрес жителей республик "во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России", то здесь он, по сути, открыто подтверждает, что украинские власти до сих пор не понимают истинных причин конфликта в Донбассе", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, конфликт в Донбассе начался "не только и не столько из-за действительно объективно существующей любви к России", а из-за нежелания Киева
слышать мнение Донбасса. Полпред ДНР
напомнила, что на референдуме 11 мая 2014 года 94% жителей Донецкой и Луганской областей
проголосовали за право на самоопределение.
"Вы предлагаете им всем уехать, господин Зеленский? Увы, за эти семь лет готовность услышать Донбасс в Киеве не появилась, а конфликт только еще больше усугубился из-за бесчеловечного, антигуманного и в крайней степени циничного отношения к нам со стороны Украины", - отметила Никонорова.
По ее словам, "та самая любовь к России, о которой размышляет Зеленский", помогает республикам восстанавливаться и развиваться, поскольку "эта любовь взаимна и подкрепляется реальными делами и поступками".
"В отличие от Киева, который развернул против Донбасса вооруженный конфликт, продолжает обстреливать мирных граждан, ущемлять нас в неотъемлемых правах и свободах и при этом еще имеет наглость выгонять нас из родных домов. И это уже не говоря о том, что подобная дискриминация русского населения недопустима в соответствии с целым рядом актов международного права… Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется "искать себе место" вне своих высоких властных кабинетов", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР
, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.