https://ria.ru/20210805/belorussiya-1744575029.html
МИД Белоруссии призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами
МИД Белоруссии призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 05.08.2021
МИД Белоруссии призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами
Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев способствовать урегулированию ситуации с мигрантами на... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:19
2021-08-05T19:19
2021-08-05T19:44
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минск
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МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев способствовать урегулированию ситуации с мигрантами на границе с Литвой, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.По ее данным, в четверг Алейник встретился с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо."В ходе встречи С. Алейник подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа…, заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования", - говорится в сообщении на сайте МИД."Заместитель министра иностранных дел Беларуси также отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси, в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и иных соответствующих международных документов. С.Алейник призвал УВКБ ООН содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле", - рассказали в пресс-службе.В МИД республики указали, что собеседники выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище.Третьего августа белорусские пограничники сообщили, что за сутки зафиксировано 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. Умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство".Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744465635.html
https://ria.ru/20210804/migranty-1744385476.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, оон
19:19 05.08.2021 (обновлено: 19:44 05.08.2021)
МИД Белоруссии призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами
Замглавы МИД Белоруссии Алейник призвал ООН помочь урегулировать ситуацию с мигрантами
МИНСК, 5 авг - РИА Новости.
Замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев способствовать урегулированию ситуации с мигрантами на границе с Литвой, сообщила
в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
По ее данным, в четверг Алейник встретился с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо.
"В ходе встречи С. Алейник подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа…, заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Заместитель министра иностранных дел Беларуси также отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси, в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и иных соответствующих международных документов. С.Алейник призвал УВКБ ООН содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле", - рассказали в пресс-службе.
В МИД республики указали, что собеседники выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище.
Третьего августа белорусские пограничники сообщили, что за сутки зафиксировано 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы. Четвертого августа официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой
был обнаружен мигрант в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. Умерший был гражданином Ирака
. СК Белоруссии
завел уголовное дело по статье "убийство".
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска
на это нет "ни денег, ни сил".