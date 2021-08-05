https://ria.ru/20210805/balbek-1744508933.html

В Госдуме назвали Кравчука лжецом и корыстолюбцем

В Госдуме назвали Кравчука лжецом и корыстолюбцем - РИА Новости, 05.08.2021

В Госдуме назвали Кравчука лжецом и корыстолюбцем

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о самой большой ошибке на посту главы государства, заявив,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:40

2021-08-05T14:40

2021-08-05T14:40

политика

украина

госдума рф

леонид кравчук

руслан бальбек

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о самой большой ошибке на посту главы государства, заявив, что обвинения в адрес России звучат от лжеца и корыстолюбцаРанее Кравчук заявил, что его доверие России было самой большой ошибкой, когда он возглавлял Украину после обретения независимости."Смешно слышать такое от человека, который значок с Лениным еще 30 лет назад на пиджаке носил, а также держал его портрет у себя в кабинете и наставлял подчиненных следовать "единственно верному" пути марксизма-ленинизма. А теперь вдруг озарение снизошло: Россия - враг, доверять ей было нельзя, но вот брать от России дешевые энергоносители, финансовую помощь - можно. Вот и получается, что обвиняет нас во всех смертных грехах корыстолюбец и лжец. Впрочем, у экс-президента Украины такая репутация еще с 90-х", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210617/kravchuk-1737492253.html

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политика, украина, госдума рф, леонид кравчук, руслан бальбек, россия