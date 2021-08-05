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Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?

Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными? - РИА Новости, 05.08.2021

Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?

Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?

2021-08-05T14:00

2021-08-05T14:00

2021-08-05T14:00

не роскошь

экономика

общество

технологии

бизнес

авто

автомобили

подкаст

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Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными? Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего? audio/mpeg

Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными? Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего? audio/mpeg

Cможет ли алюминий окончательно вытеснить сталь и конкурировать с композитными материалами? Совладать с современными трендами и заявить о себе на мировом рынке: под силу ли это российской алюминиевой промышленности? Рассказал представитель Алюминиевой Ассоциации Петр Лихолитов.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, технологии, бизнес, авто, автомобили, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио