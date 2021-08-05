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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210805/alyuminiy-1744409099.html
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными? - РИА Новости, 05.08.2021
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?
Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
2021-08-05T14:00
2021-08-05T14:00
не роскошь
экономика
общество
технологии
бизнес
авто
автомобили
подкаст
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Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?
Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
audio/mpeg
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?
Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
audio/mpeg
Cможет ли алюминий окончательно вытеснить сталь и конкурировать с композитными материалами? Совладать с современными трендами и заявить о себе на мировом рынке: под силу ли это российской алюминиевой промышленности? Рассказал представитель Алюминиевой Ассоциации Петр Лихолитов.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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экономика, общество, технологии, бизнес, авто, автомобили, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 05.08.2021
 

Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?

Не роскошь
Машины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
Cможет ли алюминий окончательно вытеснить сталь и конкурировать с композитными материалами? Совладать с современными трендами и заявить о себе на мировом рынке: под силу ли это российской алюминиевой промышленности? Рассказал представитель Алюминиевой Ассоциации Петр Лихолитов.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьЭкономикаОбществоТехнологииБизнесАвтоАвтомобилиПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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